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Великобританія вийшла з Євросоюзу

Великобританія вийшла з Євросоюзу
В ніч на 1 лютого Велика Британія залишила Європейський Союз. Шлях до цього дня зайняв три з половиною роки - відтоді, як перемогу на всенародному референдумі одержали прихильники брекзиту. Але процес ще не завершений.

Наразі Британія вийшла з ЄС формально, але на практиці цей шлях затягнеться ще на певний час і з 1 лютого, фактично, майже нічого не зміниться, - пише ВВС.

Згідно з умовами брекзиту, до кінця 2020 року у відносинах Лондона та Брюсселя триватиме перехідний період, упродовж якого сторони переважно збережуть нинішні правила співпраці й намагатимуться випрацювати нові. Для звичайних громадян все - від торгівлі до перетину кордону - поки що залишиться, як і раніше.

Таким чином "життя без ЄС", за яке у 2016 році проголосували 52% учасників референдуму про брекзит, точно не почнеться раніше наступного року.

Попри це 31 січня все одно є важливим етапом, який означає, що шляху назад більше немає. До цього у Лондона залишалася принаймні теоретична можливість передумати й відмовитися від брекзиту.

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Теги: ЄС, Великобританія
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