На Волині службовий пес «винюхав» контрабандні цигарки. ФОТО





Заборонений багаж виявили на залізничному пункті пропуску «Володимир-Волинський», - повідомляє



«Зелені берети» вилучили три тисячі пачок цигарок торгової марки «Фест». Їх заховали в один із вагонів з рудою, який прямував до Республіки Польща.



А виявити сигарети прикордонникам допоміг службовий собака, адже тютюнова контрабанда знаходилася на самому дні вагона.



Виявлений товар вилучили.







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