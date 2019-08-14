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На Волині службовий пес «винюхав» контрабандні цигарки. ФОТО

На Волині службовий пес «винюхав» контрабандні цигарки. ФОТО
На Волині прикордонники Львівського загону не дозволили контрабандистам перемістити через кордон цигарки.

Заборонений багаж виявили на залізничному пункті пропуску «Володимир-Волинський», - повідомляє ПроЗахід.

«Зелені берети» вилучили три тисячі пачок цигарок торгової марки «Фест». Їх заховали в один із вагонів з рудою, який прямував до Республіки Польща.
На Волині службовий пес «винюхав» контрабандні цигарки. ФОТО
На Волині службовий пес «винюхав» контрабандні цигарки. ФОТО


А виявити сигарети прикордонникам допоміг службовий собака, адже тютюнова контрабанда знаходилася на самому дні вагона.

Виявлений товар вилучили.
На Волині службовий пес «винюхав» контрабандні цигарки. ФОТО
На Волині службовий пес «винюхав» контрабандні цигарки. ФОТО



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Теги: Волинь, кордон, контрабанда
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