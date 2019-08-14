На Волині службовий пес «винюхав» контрабандні цигарки. ФОТО
Сьогодні, 17:59
На Волині прикордонники Львівського загону не дозволили контрабандистам перемістити через кордон цигарки.
Заборонений багаж виявили на залізничному пункті пропуску «Володимир-Волинський», - повідомляє ПроЗахід.
«Зелені берети» вилучили три тисячі пачок цигарок торгової марки «Фест». Їх заховали в один із вагонів з рудою, який прямував до Республіки Польща.
А виявити сигарети прикордонникам допоміг службовий собака, адже тютюнова контрабанда знаходилася на самому дні вагона.
Виявлений товар вилучили.
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Заборонений багаж виявили на залізничному пункті пропуску «Володимир-Волинський», - повідомляє ПроЗахід.
«Зелені берети» вилучили три тисячі пачок цигарок торгової марки «Фест». Їх заховали в один із вагонів з рудою, який прямував до Республіки Польща.
А виявити сигарети прикордонникам допоміг службовий собака, адже тютюнова контрабанда знаходилася на самому дні вагона.
Виявлений товар вилучили.
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