Державний бюджет у січні недоотримав чверть доходів





Про різницю між плановим значенням доходів держбюджету та фактичним повідомили у фейсбуці Міністерстві фінансів, -



За оперативними даними доходи загального фонду державного бюджету склали 42,6 мільярда гривень. Вони були на 13,8 мільярда гривень меншими, ніж планувалося,

– йдеться в повідомленні.



Тобто на 24,5% меншими, ніж планове значення на цей місяць.



Головна причина недовиконання статті доходів – "суттєві зміни макроекономічних показників у порівнянні з прогнозом уряду".



Що вплинуло на недоотримання ходів держбюджету



міцніший обмінний курс гривні. Зокрема, середній курс січня становив 24,1 гривні за долар, а в бюджеті враховано середньорічний курс 27 гривень за американську валюту;



менший обсяг імпорту;



нижчі ціни на газ.





Що відомо про бюджет-2020



14 листопада Рада остаточно ухвалила проєкт закону про Державний бюджет України на 2020 рік.



Доходи державного кошторису становитимуть 1 трильйон 93,7 мільярда гривень. Видатки – 1 трильйон 180 мільярдів гривень.



У 2020 році Україна до Державного бюджету планує повернути кредити на суму 7,4 мільярда гривень. А станом на 31 грудня 2020 року граничний обсяг державного боргу становитиме 2 трильйони 45,1 мільярда гривень.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Доходи держбюджету України за січень 2020 року становили 42,6 мільярда гривень. А це на чверть менше, ніж запланований показник. Головна причина – суттєві зміни макроекономічних показників у порівнянні з прогнозом уряду.Про різницю між плановим значенням доходів держбюджету та фактичним повідомили у фейсбуці Міністерстві фінансів, - пише 24 канал.За оперативними даними доходи загального фонду державного бюджету склали 42,6 мільярда гривень. Вони були на 13,8 мільярда гривень меншими, ніж планувалося,– йдеться в повідомленні.Тобто на 24,5% меншими, ніж планове значення на цей місяць.Головна причина недовиконання статті доходів – "суттєві зміни макроекономічних показників у порівнянні з прогнозом уряду".міцніший обмінний курс гривні. Зокрема, середній курс січня становив 24,1 гривні за долар, а в бюджеті враховано середньорічний курс 27 гривень за американську валюту;менший обсяг імпорту;нижчі ціни на газ.14 листопада Рада остаточно ухвалила проєкт закону про Державний бюджет України на 2020 рік.Доходи державного кошторису становитимуть 1 трильйон 93,7 мільярда гривень. Видатки – 1 трильйон 180 мільярдів гривень.У 2020 році Україна до Державного бюджету планує повернути кредити на суму 7,4 мільярда гривень. А станом на 31 грудня 2020 року граничний обсяг державного боргу становитиме 2 трильйони 45,1 мільярда гривень.

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