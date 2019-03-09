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Державний бюджет у січні недоотримав чверть доходів

Державний бюджет у січні недоотримав чверть доходів
Доходи держбюджету України за січень 2020 року становили 42,6 мільярда гривень. А це на чверть менше, ніж запланований показник. Головна причина – суттєві зміни макроекономічних показників у порівнянні з прогнозом уряду.

Про різницю між плановим значенням доходів держбюджету та фактичним повідомили у фейсбуці Міністерстві фінансів, - пише 24 канал.

За оперативними даними доходи загального фонду державного бюджету склали 42,6 мільярда гривень. Вони були на 13,8 мільярда гривень меншими, ніж планувалося,
– йдеться в повідомленні.

Тобто на 24,5% меншими, ніж планове значення на цей місяць.

Головна причина недовиконання статті доходів – "суттєві зміни макроекономічних показників у порівнянні з прогнозом уряду".

Що вплинуло на недоотримання ходів держбюджету

міцніший обмінний курс гривні. Зокрема, середній курс січня становив 24,1 гривні за долар, а в бюджеті враховано середньорічний курс 27 гривень за американську валюту;

менший обсяг імпорту;

нижчі ціни на газ.


Що відомо про бюджет-2020

14 листопада Рада остаточно ухвалила проєкт закону про Державний бюджет України на 2020 рік.

Доходи державного кошторису становитимуть 1 трильйон 93,7 мільярда гривень. Видатки – 1 трильйон 180 мільярдів гривень.

У 2020 році Україна до Державного бюджету планує повернути кредити на суму 7,4 мільярда гривень. А станом на 31 грудня 2020 року граничний обсяг державного боргу становитиме 2 трильйони 45,1 мільярда гривень.



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Теги: бюджет, дохід
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