Державний бюджет у січні недоотримав чверть доходів
Сьогодні, 05:08
Доходи держбюджету України за січень 2020 року становили 42,6 мільярда гривень. А це на чверть менше, ніж запланований показник. Головна причина – суттєві зміни макроекономічних показників у порівнянні з прогнозом уряду.
Про різницю між плановим значенням доходів держбюджету та фактичним повідомили у фейсбуці Міністерстві фінансів, - пише 24 канал.
За оперативними даними доходи загального фонду державного бюджету склали 42,6 мільярда гривень. Вони були на 13,8 мільярда гривень меншими, ніж планувалося,
– йдеться в повідомленні.
Тобто на 24,5% меншими, ніж планове значення на цей місяць.
Головна причина недовиконання статті доходів – "суттєві зміни макроекономічних показників у порівнянні з прогнозом уряду".
Що вплинуло на недоотримання ходів держбюджету
міцніший обмінний курс гривні. Зокрема, середній курс січня становив 24,1 гривні за долар, а в бюджеті враховано середньорічний курс 27 гривень за американську валюту;
менший обсяг імпорту;
нижчі ціни на газ.
Що відомо про бюджет-2020
14 листопада Рада остаточно ухвалила проєкт закону про Державний бюджет України на 2020 рік.
Доходи державного кошторису становитимуть 1 трильйон 93,7 мільярда гривень. Видатки – 1 трильйон 180 мільярдів гривень.
У 2020 році Україна до Державного бюджету планує повернути кредити на суму 7,4 мільярда гривень. А станом на 31 грудня 2020 року граничний обсяг державного боргу становитиме 2 трильйони 45,1 мільярда гривень.
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Про різницю між плановим значенням доходів держбюджету та фактичним повідомили у фейсбуці Міністерстві фінансів, - пише 24 канал.
За оперативними даними доходи загального фонду державного бюджету склали 42,6 мільярда гривень. Вони були на 13,8 мільярда гривень меншими, ніж планувалося,
– йдеться в повідомленні.
Тобто на 24,5% меншими, ніж планове значення на цей місяць.
Головна причина недовиконання статті доходів – "суттєві зміни макроекономічних показників у порівнянні з прогнозом уряду".
Що вплинуло на недоотримання ходів держбюджету
міцніший обмінний курс гривні. Зокрема, середній курс січня становив 24,1 гривні за долар, а в бюджеті враховано середньорічний курс 27 гривень за американську валюту;
менший обсяг імпорту;
нижчі ціни на газ.
Що відомо про бюджет-2020
14 листопада Рада остаточно ухвалила проєкт закону про Державний бюджет України на 2020 рік.
Доходи державного кошторису становитимуть 1 трильйон 93,7 мільярда гривень. Видатки – 1 трильйон 180 мільярдів гривень.
У 2020 році Україна до Державного бюджету планує повернути кредити на суму 7,4 мільярда гривень. А станом на 31 грудня 2020 року граничний обсяг державного боргу становитиме 2 трильйони 45,1 мільярда гривень.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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