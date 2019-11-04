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Нова послуга: Apple ремонтуватиме техніку вдома у клієнтів

Нова послуга: Apple ремонтуватиме техніку вдома у клієнтів
Apple вирішила підвищити рівень свого обслуговування за допомогою нової послуги. Мова йде про ремонт пристроїв вдома у покупців.

Послуга призначена для людей, які не можуть відвідати сервісний центр самостійно, - пише Іtsider.

Реалізується вона через авторизованого постачальника послуг Apple – Go Tech Services. У рамках нового сервісу компанія обіцяє відремонтувати фірмовий пристрій на дому або в офісі.

На сайті Apple вказано, що нова опція може бути вже доступна в певних містах. Поки це стосується міст США – Сан-Франциско, Лос-Анджелеса, Нью-Йорка, Чикаго, Х’юстона і Далласа.

Apple також попереджає, що до стандартної вартості ремонту за виклику додому може додаватися плата за візит. Її розмір на сайті компанії не вказано.

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Теги: Apple
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