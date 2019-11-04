Нова послуга: Apple ремонтуватиме техніку вдома у клієнтів





Послуга призначена для людей, які не можуть відвідати сервісний центр самостійно, - пише



Реалізується вона через авторизованого постачальника послуг Apple – Go Tech Services. У рамках нового сервісу компанія обіцяє відремонтувати фірмовий пристрій на дому або в офісі.



На сайті Apple вказано, що нова опція може бути вже доступна в певних містах. Поки це стосується міст США – Сан-Франциско, Лос-Анджелеса, Нью-Йорка, Чикаго, Х’юстона і Далласа.



Apple також попереджає, що до стандартної вартості ремонту за виклику додому може додаватися плата за візит. Її розмір на сайті компанії не вказано.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Apple вирішила підвищити рівень свого обслуговування за допомогою нової послуги. Мова йде про ремонт пристроїв вдома у покупців.Послуга призначена для людей, які не можуть відвідати сервісний центр самостійно, - пише Іtsider Реалізується вона через авторизованого постачальника послуг Apple – Go Tech Services. У рамках нового сервісу компанія обіцяє відремонтувати фірмовий пристрій на дому або в офісі.На сайті Apple вказано, що нова опція може бути вже доступна в певних містах. Поки це стосується міст США – Сан-Франциско, Лос-Анджелеса, Нью-Йорка, Чикаго, Х’юстона і Далласа.Apple також попереджає, що до стандартної вартості ремонту за виклику додому може додаватися плата за візит. Її розмір на сайті компанії не вказано.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію