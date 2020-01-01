вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Священник прочитав волинським прикордонникам лекцію про корупцію. ФОТО

Священник прочитав волинським прикордонникам лекцію про корупцію. ФОТО
Священник прочитав лекцію про корупцію для прикордонників відділення інспекторів прикордонної служби «Грабове».

Волинський прикордонників відвідав протоієрей Сергій Зеленько, настоятель Свято-Георгіївського храму села Голядин та Свято-Іллінського храму села Грабове Шацького деканату ПЦУ, - пише Кордон. прочитав лекцію прикордонникам.

«31 січня я прочитав лекцію у відділенні інспекторів прикордонної служби «Грабове» на тему: «Корупція – це порушення моральних основ християнства», адже направду корупція є величезною проблемою сучасного світу", - зазначив душпастир.

Також він додав, що прикордонники не шкодуючи себе, захищають недоторкані кордони України, є першими, хто зустрічає ворога, та останніми, хто проводжає друзів з нашої держави.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: кордон, лекція
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Хто на Волині хоче сісти у крісла голів РДА: 7 кандидатів. ФОТО
Колишній військовий прокурор хоче очолити РДА на Волині
Скільки заробив у 2019 році Віталій Кварцяний: е-декларація
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Священник прочитав волинським прикордонникам лекцію про корупцію. ФОТО
Сьогодні, 05:12
Нова послуга: Apple ремонтуватиме техніку вдома у клієнтів
Сьогодні, 04:21
В Китаї зафіксували спалах пташиного грипу
Сьогодні, 03:14
У 2020 році в Луцьку зловили 4 продавців нічного алкоголю. ФОТО
Сьогодні, 02:18
В Україні змінили правила в’їзду в Росію
Сьогодні, 01:05
Схожі новини
В Україні змінили правила в’їзду в Росію В Україні змінили правила в’їзду в Росію
Сьогодні, 01:05
На Волині службовий пес «винюхав» контрабандні цигарки. ФОТО На Волині службовий пес «винюхав» контрабандні цигарки. ФОТО
01 лютий, 17:59
У Луцьку розповідатимуть про вплив на долю людини семи попередніх поколінь У Луцьку розповідатимуть про вплив на долю людини семи попередніх поколінь
27 січень, 16:23
Скільки грошей треба мати при перетині кордону з Польщею Скільки грошей треба мати при перетині кордону з Польщею
25 січень, 14:38
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Священник прочитав волинським прикордонникам лекцію про корупцію. ФОТО
Сьогодні, 05:12
 0
Нова послуга: Apple ремонтуватиме техніку вдома у клієнтів
Сьогодні, 04:21
 0
В Китаї зафіксували спалах пташиного грипу
Сьогодні, 03:14
 0
У 2020 році в Луцьку зловили 4 продавців нічного алкоголю. ФОТО
Сьогодні, 02:18
 0
В Україні змінили правила в’їзду в Росію
Сьогодні, 01:05
 0
Медіа
відео
1/8