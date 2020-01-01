Священник прочитав волинським прикордонникам лекцію про корупцію. ФОТО

Священник прочитав лекцію про корупцію для прикордонників відділення інспекторів прикордонної служби «Грабове».Волинський прикордонників відвідав протоієрей Сергій Зеленько, настоятель Свято-Георгіївського храму села Голядин та Свято-Іллінського храму села Грабове Шацького деканату ПЦУ, - пише Кордон. прочитав лекцію прикордонникам.«31 січня я прочитав лекцію у відділенні інспекторів прикордонної служби «Грабове» на тему: «Корупція – це порушення моральних основ християнства», адже направду корупція є величезною проблемою сучасного світу", - зазначив душпастир.Також він додав, що прикордонники не шкодуючи себе, захищають недоторкані кордони України, є першими, хто зустрічає ворога, та останніми, хто проводжає друзів з нашої держави.