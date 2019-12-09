«PremierCity» пропонує дивитися кіно всього за 50 гривень*
Сьогодні, 10:47
Навіть у будні в торгово-розважальному центрі «Порт City» на відвідувачів чекають приємнощі та гарний настрій.
Щовівторка у кінотеатрі PremierCity - «День глядача», а отже кіномани можуть насолодитися улюбленою кінострічкою, в тому числі – і прем’єрною всього за 50 гривень, повідомляють у пресслужбі закладу.
Квитки на фільм Ви можете придбати в касі кінотеатру або на сайті https://premiercity.com.ua/
Зауважують, що акційна пропозиція діє до 01.03.2020 року та не сумується з іншими акційними пропозиціями закладу. У вихідні та святкові дні акція НЕ ДІЄ і вартість квитків у кіно – згідно з прейскурантом PremierCity.
Нагадуємо, що до 5 лютого у кінотеатрі PremierCity триває показ фільмів та мультфільмів: «Джентльмени», «Наші котики», «1917», «Маленькі жінки», «Playmobil», «Погані хлопці назавжди», «Пекельна хоругва або Різдво козацьке», «Дулітл», «Баранчик Шон Фармагедон».
Деталі за телефоном: 067 334 50 88.
ТРЦ ПортCity, Сухомлинського, 1, 3-й поверх
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Щовівторка у кінотеатрі PremierCity - «День глядача», а отже кіномани можуть насолодитися улюбленою кінострічкою, в тому числі – і прем’єрною всього за 50 гривень, повідомляють у пресслужбі закладу.
Квитки на фільм Ви можете придбати в касі кінотеатру або на сайті https://premiercity.com.ua/
Зауважують, що акційна пропозиція діє до 01.03.2020 року та не сумується з іншими акційними пропозиціями закладу. У вихідні та святкові дні акція НЕ ДІЄ і вартість квитків у кіно – згідно з прейскурантом PremierCity.
Нагадуємо, що до 5 лютого у кінотеатрі PremierCity триває показ фільмів та мультфільмів: «Джентльмени», «Наші котики», «1917», «Маленькі жінки», «Playmobil», «Погані хлопці назавжди», «Пекельна хоругва або Різдво козацьке», «Дулітл», «Баранчик Шон Фармагедон».
Деталі за телефоном: 067 334 50 88.
ТРЦ ПортCity, Сухомлинського, 1, 3-й поверх
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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