«PremierCity» пропонує дивитися кіно всього за 50 гривень*





Щовівторка у кінотеатрі PremierCity - «День глядача», а отже кіномани можуть насолодитися улюбленою кінострічкою, в тому числі – і прем’єрною всього за 50 гривень, повідомляють у пресслужбі закладу.



Квитки на фільм Ви можете придбати в касі кінотеатру або на сайті



Зауважують, що акційна пропозиція діє до 01.03.2020 року та не сумується з іншими акційними пропозиціями закладу. У вихідні та святкові дні акція НЕ ДІЄ і вартість квитків у кіно – згідно з прейскурантом PremierCity.



Нагадуємо, що до 5 лютого у кінотеатрі PremierCity триває показ фільмів та мультфільмів: «Джентльмени», «Наші котики», «1917», «Маленькі жінки», «Playmobil», «Погані хлопці назавжди», «Пекельна хоругва або Різдво козацьке», «Дулітл», «Баранчик Шон Фармагедон».



Деталі за телефоном: 067 334 50 88.



ТРЦ ПортCity, Сухомлинського, 1, 3-й поверх









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