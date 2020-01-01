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Не стійте осторонь: волинян просять підтримати доньку загиблого Героя

Не стійте осторонь: волинян просять підтримати доньку загиблого Героя
На Волині триває реалізація проекту «Діти Небесного Легіону».

Організатори повідомили про ще одну дитину, якій охочі можуть допомогти.

ЧИТАТИ БІЛЬШЕ ПРО ДІТЕЙ НЕБЕСНОГО ЛЕГІОНУ

Щоб допомогти, потрібно звертатися за цими контактами: (050) 973-44-84; (098) 948-14-50.

Незабаром Богдана Смолярчук святкуватиме 8-й день народження. Вона – донька загиблого Героя Василя Смолярчука, який 19 січня 2015-го загинув під час оборони аеропорту Донецька. Група, у складі якої був Василь, мала завданням доставити до нового терміналу зенітну установку, яка була необхідна для зачистки верхніх поверхів будівлі від терористів. В умовах обмеженої видимості та безперервних гранатометних обстрілів МТ-ЛБ згорів цілком. Після вибуху та утворення завалів у новому терміналі аеропорту доля Василя була невідомою. Через місяць тіло вдалося вивезти із ДАП разом з іншими тілами. Впізнаний за експертизою ДНК.

Його донечці Богданці на той час було лише 3 рочки. Вона пам’ятає доброго ніжного, усміхненого татка. Шкодує, що він не може сьогодні бути поруч, захистити її, підказати як правильно вчинити у тих чи інших життєвих моментах, порадіти її успіхам, завести до школи. Але дівчинка, не по-дитячому, розуміє, що її тато ризикував життям заради них з мамою, заради всіх українців.

І сьогодні, вона вважає найбільшою своєю мрією – аби в Україні запанував довгоочікуваний мир і більше ніколи не було війни.

Богданка дуже енергійна дівчинка, багато вдома танцює. Також їй подобається малювати. Одна з мрій дівчинки – поїхати в США та на море, побачити там дельфінів.

Попри юний вік, дівчинка намагається в міру власних сил підтримувати маму морально, допомагати їй у всьому, тому, що вона її дуже любить.
Мама Богданки Тетяна каже, що не завжди вистачає коштів на саме необхідне, адже донечка підростає, ростуть і потреби, потрібен одяг та взуття.

Зробити сюрприз Богдані може кожен, привітавши її з днем народження на свій розсуд. Контактний номер: 0509734484 та 0989481450.

Інформація про батька дівчинки є у Книзі пам’яті, деталі за посиланням: http://memorybook.org.ua/21/smolyarchuk.htm

Інформація для благодійників: Богданка Сморлярчук - 9 років (08.02.2011). м. Луцьк. Ріст:146; Розмір взуття: 36.

Фінансово підтримати родину можна на картку:
Ощадбанк 5167 4901 2700 7319 - Стеценко Тетяна Олександрівна.

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Теги: діти небесного легіону, АТО, волонтери, свято, день народження
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