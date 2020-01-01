Не стійте осторонь: волинян просять підтримати доньку загиблого Героя

На Волині триває реалізація проекту «Діти Небесного Легіону».Організатори повідомили про ще одну дитину, якій охочі можуть допомогти.Незабаромсвяткуватиме 8-й день народження. Вона – донька загиблого Героя, який 19 січня 2015-го загинув під час оборони аеропорту Донецька. Група, у складі якої був Василь, мала завданням доставити до нового терміналу зенітну установку, яка була необхідна для зачистки верхніх поверхів будівлі від терористів. В умовах обмеженої видимості та безперервних гранатометних обстрілів МТ-ЛБ згорів цілком. Після вибуху та утворення завалів у новому терміналі аеропорту доля Василя була невідомою. Через місяць тіло вдалося вивезти із ДАП разом з іншими тілами. Впізнаний за експертизою ДНК.Його донечці Богданці на той час було лише 3 рочки. Вона пам’ятає доброго ніжного, усміхненого татка. Шкодує, що він не може сьогодні бути поруч, захистити її, підказати як правильно вчинити у тих чи інших життєвих моментах, порадіти її успіхам, завести до школи. Але дівчинка, не по-дитячому, розуміє, що її тато ризикував життям заради них з мамою, заради всіх українців.І сьогодні, вона вважає найбільшою своєю мрією – аби в Україні запанував довгоочікуваний мир і більше ніколи не було війни.Богданка дуже енергійна дівчинка, багато вдома танцює. Також їй подобається малювати. Одна з мрій дівчинки – поїхати в США та на море, побачити там дельфінів.Попри юний вік, дівчинка намагається в міру власних сил підтримувати маму морально, допомагати їй у всьому, тому, що вона її дуже любить.Мама Богданки Тетяна каже, що не завжди вистачає коштів на саме необхідне, адже донечка підростає, ростуть і потреби, потрібен одяг та взуття.Зробити сюрприз Богдані може кожен, привітавши її з днем народження на свій розсуд. Контактний номер: 0509734484 та 0989481450.Інформація про батька дівчинки є у Книзі пам’яті, деталі за посиланням: http://memorybook.org.ua/21/smolyarchuk.htmОщадбанк 5167 4901 2700 7319 - Стеценко Тетяна Олександрівна.