Не стійте осторонь: волинян просять підтримати доньку загиблого Героя
Сьогодні, 11:09
На Волині триває реалізація проекту «Діти Небесного Легіону».
Організатори повідомили про ще одну дитину, якій охочі можуть допомогти.
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Щоб допомогти, потрібно звертатися за цими контактами: (050) 973-44-84; (098) 948-14-50.
Незабаром Богдана Смолярчук святкуватиме 8-й день народження. Вона – донька загиблого Героя Василя Смолярчука, який 19 січня 2015-го загинув під час оборони аеропорту Донецька. Група, у складі якої був Василь, мала завданням доставити до нового терміналу зенітну установку, яка була необхідна для зачистки верхніх поверхів будівлі від терористів. В умовах обмеженої видимості та безперервних гранатометних обстрілів МТ-ЛБ згорів цілком. Після вибуху та утворення завалів у новому терміналі аеропорту доля Василя була невідомою. Через місяць тіло вдалося вивезти із ДАП разом з іншими тілами. Впізнаний за експертизою ДНК.
Його донечці Богданці на той час було лише 3 рочки. Вона пам’ятає доброго ніжного, усміхненого татка. Шкодує, що він не може сьогодні бути поруч, захистити її, підказати як правильно вчинити у тих чи інших життєвих моментах, порадіти її успіхам, завести до школи. Але дівчинка, не по-дитячому, розуміє, що її тато ризикував життям заради них з мамою, заради всіх українців.
І сьогодні, вона вважає найбільшою своєю мрією – аби в Україні запанував довгоочікуваний мир і більше ніколи не було війни.
Богданка дуже енергійна дівчинка, багато вдома танцює. Також їй подобається малювати. Одна з мрій дівчинки – поїхати в США та на море, побачити там дельфінів.
Попри юний вік, дівчинка намагається в міру власних сил підтримувати маму морально, допомагати їй у всьому, тому, що вона її дуже любить.
Мама Богданки Тетяна каже, що не завжди вистачає коштів на саме необхідне, адже донечка підростає, ростуть і потреби, потрібен одяг та взуття.
Зробити сюрприз Богдані може кожен, привітавши її з днем народження на свій розсуд. Контактний номер: 0509734484 та 0989481450.
Інформація про батька дівчинки є у Книзі пам’яті, деталі за посиланням: http://memorybook.org.ua/21/smolyarchuk.htm
Інформація для благодійників: Богданка Сморлярчук - 9 років (08.02.2011). м. Луцьк. Ріст:146; Розмір взуття: 36.
Фінансово підтримати родину можна на картку:
Ощадбанк 5167 4901 2700 7319 - Стеценко Тетяна Олександрівна.
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Організатори повідомили про ще одну дитину, якій охочі можуть допомогти.
ЧИТАТИ БІЛЬШЕ ПРО ДІТЕЙ НЕБЕСНОГО ЛЕГІОНУ
Щоб допомогти, потрібно звертатися за цими контактами: (050) 973-44-84; (098) 948-14-50.
Незабаром Богдана Смолярчук святкуватиме 8-й день народження. Вона – донька загиблого Героя Василя Смолярчука, який 19 січня 2015-го загинув під час оборони аеропорту Донецька. Група, у складі якої був Василь, мала завданням доставити до нового терміналу зенітну установку, яка була необхідна для зачистки верхніх поверхів будівлі від терористів. В умовах обмеженої видимості та безперервних гранатометних обстрілів МТ-ЛБ згорів цілком. Після вибуху та утворення завалів у новому терміналі аеропорту доля Василя була невідомою. Через місяць тіло вдалося вивезти із ДАП разом з іншими тілами. Впізнаний за експертизою ДНК.
Його донечці Богданці на той час було лише 3 рочки. Вона пам’ятає доброго ніжного, усміхненого татка. Шкодує, що він не може сьогодні бути поруч, захистити її, підказати як правильно вчинити у тих чи інших життєвих моментах, порадіти її успіхам, завести до школи. Але дівчинка, не по-дитячому, розуміє, що її тато ризикував життям заради них з мамою, заради всіх українців.
І сьогодні, вона вважає найбільшою своєю мрією – аби в Україні запанував довгоочікуваний мир і більше ніколи не було війни.
Богданка дуже енергійна дівчинка, багато вдома танцює. Також їй подобається малювати. Одна з мрій дівчинки – поїхати в США та на море, побачити там дельфінів.
Попри юний вік, дівчинка намагається в міру власних сил підтримувати маму морально, допомагати їй у всьому, тому, що вона її дуже любить.
Мама Богданки Тетяна каже, що не завжди вистачає коштів на саме необхідне, адже донечка підростає, ростуть і потреби, потрібен одяг та взуття.
Зробити сюрприз Богдані може кожен, привітавши її з днем народження на свій розсуд. Контактний номер: 0509734484 та 0989481450.
Інформація про батька дівчинки є у Книзі пам’яті, деталі за посиланням: http://memorybook.org.ua/21/smolyarchuk.htm
Інформація для благодійників: Богданка Сморлярчук - 9 років (08.02.2011). м. Луцьк. Ріст:146; Розмір взуття: 36.
Фінансово підтримати родину можна на картку:
Ощадбанк 5167 4901 2700 7319 - Стеценко Тетяна Олександрівна.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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