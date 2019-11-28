Волинянин вкрав ВАЗ, а потім кинув його посеред вулиці
Сьогодні, 14:36
На Волині затримала викрадача автомобіля.
Учора, 2 лютого, до поліції звернувся 34-річний житель Старовижівського району. Чоловік повідомив, що в нього викрали автомобіль ВАЗ 2121, - пише ГУНП у Волинській області.
Автівка знаходилась на вулиці поблизу будинку за місцем проживання заявника. Автомобіль невдовзі правоохоронці знайшли залишеним в іншому районі селища. Його повернули власнику.
Згодом встановили, що незаконне заволодіння транспортом скоїв 36-річний житель міста Кременчуг.
Слідчі розпочали за цим фактом кримінальне провадження за ч. 1 ст. 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України.
Окрім цього, поліція встановила причетність зловмисника до крадіжки куртки з приміщення місцевої лікарні. В кишені одягу заходилися мобільний телефон, ключі, талони на паливо та зарплатна картка. Викрадене правоохоронці вилучили.
За фактом крадіжки слідчі відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 185 Кримінального кодексу України.
Після оголошення затриманому про підозру у вчиненні інкримінованих злочинів, вирішуватиметься питання щодо обрання йому міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
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Учора, 2 лютого, до поліції звернувся 34-річний житель Старовижівського району. Чоловік повідомив, що в нього викрали автомобіль ВАЗ 2121, - пише ГУНП у Волинській області.
Автівка знаходилась на вулиці поблизу будинку за місцем проживання заявника. Автомобіль невдовзі правоохоронці знайшли залишеним в іншому районі селища. Його повернули власнику.
Згодом встановили, що незаконне заволодіння транспортом скоїв 36-річний житель міста Кременчуг.
Слідчі розпочали за цим фактом кримінальне провадження за ч. 1 ст. 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України.
Окрім цього, поліція встановила причетність зловмисника до крадіжки куртки з приміщення місцевої лікарні. В кишені одягу заходилися мобільний телефон, ключі, талони на паливо та зарплатна картка. Викрадене правоохоронці вилучили.
За фактом крадіжки слідчі відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 185 Кримінального кодексу України.
Після оголошення затриманому про підозру у вчиненні інкримінованих злочинів, вирішуватиметься питання щодо обрання йому міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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