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Волинянин вкрав ВАЗ, а потім кинув його посеред вулиці

Волинянин вкрав ВАЗ, а потім кинув його посеред вулиці
На Волині затримала викрадача автомобіля.

Учора, 2 лютого, до поліції звернувся 34-річний житель Старовижівського району. Чоловік повідомив, що в нього викрали автомобіль ВАЗ 2121, - пише ГУНП у Волинській області.

Автівка знаходилась на вулиці поблизу будинку за місцем проживання заявника. Автомобіль невдовзі правоохоронці знайшли залишеним в іншому районі селища. Його повернули власнику.

Згодом встановили, що незаконне заволодіння транспортом скоїв 36-річний житель міста Кременчуг.

Слідчі розпочали за цим фактом кримінальне провадження за ч. 1 ст. 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України.

Окрім цього, поліція встановила причетність зловмисника до крадіжки куртки з приміщення місцевої лікарні. В кишені одягу заходилися мобільний телефон, ключі, талони на паливо та зарплатна картка. Викрадене правоохоронці вилучили.

За фактом крадіжки слідчі відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 185 Кримінального кодексу України.

Після оголошення затриманому про підозру у вчиненні інкримінованих злочинів, вирішуватиметься питання щодо обрання йому міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.






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Теги: авто, крадіжка
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