Шахраї в Польщі підставили українця під «кримінал» роботою кур'єра





Як пoвідoмляє



Кілька днів тому його відправили в гміну Цмолас (Підкарпатське воєводство) забрати посилку в місцевої жительки. Як виявилося, “роботодавці”, які рукраїнця виявилися звичайними шахраями.



Вони видурили в жінки чималу суму грошей за схемою "ваш онук в поліції" й відправили забрати їх кур'єра. Українець не знав, що став таким чином учасником шахрайської схеми. Посилку з грошима він привіз за потрібною адресою й віддав її отримувачу.



Наступного дня громадянина України затримала поліція. Після складання пояснень проти нього висунули звинувачення у ненавмисному заволодінні й допомозі приховування викрадених предметів. Чоловіка відпустили на підписку про невиїзд та з забороною покидати Польщу на момент слідства.



Згідно зі статтею обвинувачення, українцеві може загрожувати до 5 років польської тюрми. Правоохоронці також намагаються встановити особи шахраїв, які заволоділи грошима жінки. У польській пресі пишуть про понад 60 тисяч злотих, однак поліція суму не оприлюднює.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 22-річному громадянину України заборонили виїзд з Польщі й завели на нього справу після неприємної історії, в яку він "вляпався".Як пoвідoмляє Yavp.pl з пoсиланням на cайт поліції Підкарпаття, українець відгукнувся на оголошення про роботу кур'єром. В обов'язки входило забирати посилки й доставляти їх у вказане місце.Кілька днів тому його відправили в гміну Цмолас (Підкарпатське воєводство) забрати посилку в місцевої жительки. Як виявилося, “роботодавці”, які рукраїнця виявилися звичайними шахраями.Вони видурили в жінки чималу суму грошей за схемою "ваш онук в поліції" й відправили забрати їх кур'єра. Українець не знав, що став таким чином учасником шахрайської схеми. Посилку з грошима він привіз за потрібною адресою й віддав її отримувачу.Наступного дня громадянина України затримала поліція. Після складання пояснень проти нього висунули звинувачення у ненавмисному заволодінні й допомозі приховування викрадених предметів. Чоловіка відпустили на підписку про невиїзд та з забороною покидати Польщу на момент слідства.Згідно зі статтею обвинувачення, українцеві може загрожувати до 5 років польської тюрми. Правоохоронці також намагаються встановити особи шахраїв, які заволоділи грошима жінки. У польській пресі пишуть про понад 60 тисяч злотих, однак поліція суму не оприлюднює.

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