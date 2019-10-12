У Володимирі відбулися командні змагання з плавання
Сьогодні, 22:18
На вихідних у плавальному басейні міста Володимира-Волинського відбулися міські змагання з плавання.
У змаганнях взяло участь 48 учасників, які представляли загальноосвітні заклади міста, – пише Район.Володимир-Волинський.
«Змагання були командні. Кожен освітній заклад представляла збірна команда – 4 юнаки і 4 дівчини, які долали дистанцію 50 метрів вільним стилем. Командний залік визначався за найбільшою кількістю набраних очок в особистому заліку.
У підсумку l місце виборола команда гімназії ім. О. Цинкаловського, ll місце - ЗОШ№1, ІІІ місце – Володимир-Волинський ліцей «Центр освіти». Переможці та призери змагань отримали грамоти та медалі «Спорт для всіх», – йдеться у дописі.
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У змаганнях взяло участь 48 учасників, які представляли загальноосвітні заклади міста, – пише Район.Володимир-Волинський.
«Змагання були командні. Кожен освітній заклад представляла збірна команда – 4 юнаки і 4 дівчини, які долали дистанцію 50 метрів вільним стилем. Командний залік визначався за найбільшою кількістю набраних очок в особистому заліку.
У підсумку l місце виборола команда гімназії ім. О. Цинкаловського, ll місце - ЗОШ№1, ІІІ місце – Володимир-Волинський ліцей «Центр освіти». Переможці та призери змагань отримали грамоти та медалі «Спорт для всіх», – йдеться у дописі.
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