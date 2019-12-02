На Волинь суне циклон: прогнозують сніг, сильний вітер і ожеледицю

На Волині у зв'язку з переміщенням активного циклону із заходу у другій половині дня 4 лютого та вночі 5 лютого передбачається ускладнення погодних умов.Про це інформує Служба автомобільних доріг у Волинській області на своїй сторінці у facebook."Посилення північного вітру зі швидкістю 15-20 м/с, дощ з переходом у мокрий сніг та сніг, місцями налипання мокрого снігу, утворення снігового покриву висотою 2-7 см, на дорогах ожеледиця", - йдеться у повідомлені.Зазначають, що такі погодні умови можуть ускладнювати роботу енергопостачання, комунальних служб, будівельної галузі та руху автотранспорту.Тож водіїв просять дотримуватись правил дорожнього руху, бути максимально уважними та обережними на дорогах.У разі виникнення ускладнень проїзду чи інших надзвичайних ситуацій на автошляхах державного значення Волині просять телефонувати до чергового оператора Служби автомобільних доріг у Волинській області тел: (0332) 78 54 69.