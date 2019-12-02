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На Волинь суне циклон: прогнозують сніг, сильний вітер і ожеледицю

На Волинь суне циклон: прогнозують сніг, сильний вітер і ожеледицю
На Волині у зв'язку з переміщенням активного циклону із заходу у другій половині дня 4 лютого та вночі 5 лютого передбачається ускладнення погодних умов.

Про це інформує Служба автомобільних доріг у Волинській області на своїй сторінці у facebook.

"Посилення північного вітру зі швидкістю 15-20 м/с, дощ з переходом у мокрий сніг та сніг, місцями налипання мокрого снігу, утворення снігового покриву висотою 2-7 см, на дорогах ожеледиця", - йдеться у повідомлені.

Зазначають, що такі погодні умови можуть ускладнювати роботу енергопостачання, комунальних служб, будівельної галузі та руху автотранспорту.

Тож водіїв просять дотримуватись правил дорожнього руху, бути максимально уважними та обережними на дорогах.

У разі виникнення ускладнень проїзду чи інших надзвичайних ситуацій на автошляхах державного значення Волині просять телефонувати до чергового оператора Служби автомобільних доріг у Волинській області тел: (0332) 78 54 69.

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Теги: сніг, погода, погіршення, Волинь, попередження
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