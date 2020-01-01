Ветерану війни з Волині виповнилося 106 років





На Волині, а може, й у всій Україні, він найстарший серед усіх колишніх фронтовиків, - пише



Никанор Іванович служив у гарматній обслузі 420-го гаубичного полку 28-ї стрілецької дивізії з липня 1944 року. Він був заряджаючим 122-міліметрової гармати. Бої в Прибалтиці, де він проходив бойове хрещення, тривали аж до травня 1945-го. Додому він повернувся вже в листопаді 1945 року. Разом із ним - і четверо його земляків-волинян, з якими служив в одній батареї. Давно їх уже немає серед нас. Тож берегти пам'ять про однополчан - теж одне із завдань колишнього фронтовика.



Живе Никанор Іванович у селі Тарасове Луцького району разом із дочкою Антоніною. До 2 листопада з ними був ще і зять ветерана, колишній голова Волинської обласної ради, а потім -- представник Президента в області Володимир Блаженчук. Тесть важко пережив смерть близької йому людини, подався здоров'ям. Але ще потрохи пересувається кімнатами, розмовляє з рідними.



Максим СОЛОНЕНКО.



На знімку: ветеран Другої світової війни, колишній заряджаючий 122-міліметрової гармати Никанор Пристанець (фото зроблено 2 лютого 2019 року).

Фото автора.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У неділю, 2 лютого, в день визволення Луцька, відзначив своє 106-ліття учасник Другої світової війни Никанор Пристанець.На Волині, а може, й у всій Україні, він найстарший серед усіх колишніх фронтовиків, - пише Голос України Никанор Іванович служив у гарматній обслузі 420-го гаубичного полку 28-ї стрілецької дивізії з липня 1944 року. Він був заряджаючим 122-міліметрової гармати. Бої в Прибалтиці, де він проходив бойове хрещення, тривали аж до травня 1945-го. Додому він повернувся вже в листопаді 1945 року. Разом із ним - і четверо його земляків-волинян, з якими служив в одній батареї. Давно їх уже немає серед нас. Тож берегти пам'ять про однополчан - теж одне із завдань колишнього фронтовика.Живе Никанор Іванович у селі Тарасове Луцького району разом із дочкою. До 2 листопада з ними був ще і зять ветерана, колишній голова Волинської обласної ради, а потім -- представник Президента в області Володимир Блаженчук. Тесть важко пережив смерть близької йому людини, подався здоров'ям. Але ще потрохи пересувається кімнатами, розмовляє з рідними.На знімку: ветеран Другої світової війни, колишній заряджаючий 122-міліметрової гармати Никанор Пристанець (фото зроблено 2 лютого 2019 року).Фото автора.

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