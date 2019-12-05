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Затримали двох волинян, які ловили рибу трьома сітками. ФОТО

Затримали двох волинян, які ловили рибу трьома сітками. ФОТО
У період з 27 січня по 3 лютого державні інспектори Волинського рибоохоронного патруля зафіксували 14 порушень.

Так, склали п’ять протоколів за ч. 3 ст. 85 КУпАП (порушення правил рибальства) та сім – за ч. 4 ст. 85 КУпАП (грубі порушення). Оформили три акти виявлення та вилучення безхазяйного майна, згідно з якими вилучили сім заборонених знарядь лову, - повідомляє Волинський рибпатруль.

"У порушників вилучили чотири заборонені знаряддя лову. Наклали штрафів на суму 255 грн", - повідомив начальник Волинського рибоохоронного патруля Тарас Куньчик.

Для прикладу, 1 лютого державні інспектори здійснили рибоохоронний рейд на водні об’єкти Любомльського району. Так, на озері Горіхове, поблизу села Сильне виявили двох місцевих жителів, які ловили рибу забороненими знаряддями – трьома риболовецькими сітками. Завдяки оперативним діям працівників рибоохорони порушникам не вдалося завдати шкоди рибному господарству України.

На осіб склали два протоколи про адміністративні правопорушення за ч. 4 ст. 85 КУпАП. Матеріали справ направили до суду для притягнення правопорушників до відповідальності. Знаряддя лову вилучили.

Нагадують, в Управлінні Держрибагентства у Волинській області функціонує телефонна «гаряча лінія»: (067) 360 78 40. Про порушення правил рибальства та порядку придбання чи збуту риби прохання повідомляти за вказаним номером телефону.

Затримали двох волинян, які ловили рибу трьома сітками. ФОТО
Затримали двох волинян, які ловили рибу трьома сітками. ФОТО

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Теги: Волинь, браконьєри, порушення, рибоохоронний патруль
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