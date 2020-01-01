У торговому центрі Львова чоловік влаштував стрілянину





Це сталося у вівторок, 4 лютого. Чоловіка, який стріляв, за попередньою інформацією з пневматичної зброї, затримали, - пише



Про стрілянину у ТРЦ Forum Lviv на своїй сторінці у Facebook повідомив співзасновник спільноти Варта-1 Ігор Зінкевич.



«В ТЦ Форумі затримали чоловіка, який стріляв з пневматичної зброї по людях і вітринах, є інформація що через стосунки з дівчиною. Наразі хлопця затримала поліція і відправили в райвідділ. Також дізналися, що постраждалих не було. Майно не пошкодили на момент затримання», – написав Ігор Зінкевич.



На відео, яке опублікував Ігор Зінкевич, видно пістолет, який чоловік тримає у руці та чути постріл.



За словами речниці поліції області Світлани Добровольської, затримання проводили працівники служби охорони. Внаслідок події ніхто не постраждав.



«Спрацювала тривожна кнопка. На місце прибули працівники ДСО (Державна служба охорони – ред.). Чоловіка затримали. У нього вилучили предмет, схожий на пневматичний пістолет. Затриманого доставили у Галицький РВ. Правоохоронці встановили особу затриманого. Ним виявився 23-річний львів'янин», – повідомили ZAXID.NET у поліції Львівщини.



Також за словами Світлани Добровольської, зі слів очевидців, чоловік здійснив один постріл.



За цим фактом правоохоронці відкрили провадження за ч. 1 ст. 296 (хуліганство). Проводять першочергові слідчі дії. Зброю скерували на експертизу.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Львові, в ТРЦ Forum Lviv, один із відвідувачів влаштував стрілянину.Це сталося у вівторок, 4 лютого. Чоловіка, який стріляв, за попередньою інформацією з пневматичної зброї, затримали, - пише Zaxid.net Про стрілянину у ТРЦ Forum Lviv на своїй сторінці у Facebook повідомив співзасновник спільноти Варта-1 Ігор Зінкевич.«В ТЦ Форумі затримали чоловіка, який стріляв з пневматичної зброї по людях і вітринах, є інформація що через стосунки з дівчиною. Наразі хлопця затримала поліція і відправили в райвідділ. Також дізналися, що постраждалих не було. Майно не пошкодили на момент затримання», – написавНа відео, яке опублікував Ігор Зінкевич, видно пістолет, який чоловік тримає у руці та чути постріл.За словами речниці поліції області, затримання проводили працівники служби охорони. Внаслідок події ніхто не постраждав.«Спрацювала тривожна кнопка. На місце прибули працівники ДСО (Державна служба охорони – ред.). Чоловіка затримали. У нього вилучили предмет, схожий на пневматичний пістолет. Затриманого доставили у Галицький РВ. Правоохоронці встановили особу затриманого. Ним виявився 23-річний львів'янин», – повідомили ZAXID.NET у поліції Львівщини.Також за словами Світлани Добровольської, зі слів очевидців, чоловік здійснив один постріл.За цим фактом правоохоронці відкрили провадження за ч. 1 ст. 296 (хуліганство). Проводять першочергові слідчі дії. Зброю скерували на експертизу.

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