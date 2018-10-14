Вандалізм у лісі на Волині: злочинці зрізали дерева, перекривши сільську дорогу

У Любомльському районі чоловіки зрізали 11 дерев сосни, аби помститися лісовій охороні за вилучення краденої деревини.Про це інформує пресслужба Волинського ОУЛМГ.Так, у Головнянському лісництві невідомі самовільно зрізали 5 дерев сосен. А ще одні порушники того ж дня намагалися вивезти крадену деревину. Розуміючи, що втекти з награбованим не вдасться, лісопорушники залишили навантажену підводу, переобладнану під фаркоп автомобіля, та покинули місце події до прибуття лісової охорони та поліції.Сума завданих збитків становить 22 тисячі гривень, за що вже передбачена кримінальна відповідальність.Лісовій охороні вдалося сфотографувати номерні знаки автомобіля та упізнати одного з учасників злочинної групи. Це – мешканець с. Стара Гута, котрий же неодноразово потрапляв через подібні порушення у поле зору лісової охорони та поліції.Поки лісова охорона спільно з правоохоронцями проводили слідчі дії, у сусідньому кварталі лісопорушники примудрилися вночі зрізати ще 11 сосен. Причому робили це варварським способом – з метою помститися та зашкодити роботі, перекривши місцеву дорогу, що сполучає села Стара Гута та Кукуріки Старовижівського району. Нашкодити насправді вдалося. Проте не лише лісовій охороні, а всім місцевим мешканцям, які вранці допомагали прибрати деревину з дороги, якою щодня їздять.У цьому випадку збитки становлять понад 75 тис. грн. Це вже друга кримінальна справа за одну добу.За обома фактами тривають слідчі дії.Прилеглу території цілодобово патрулюють працівники державної лісової охорони та групи оперативного реагування ДП «Любомльське ЛГ».