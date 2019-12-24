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Шахраї «кинули» волинянина на гроші

Шахраї «кинули» волинянина на гроші
4-го лютого до Володимир-Волинського відділу поліції надійшла заява про шахрайство від 37-річного жителя села Верба.

Про це БУГу повідомили у міському відділі поліції.

Встановлено, що близько 09:40 чоловік перерахував грошові кошти в сумі 14 000 гривень на картковий рахунок продавця за придбання мототрактора. Однак, замовленого товару не отримав.

Триває перевірка.

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Теги: шахраї, волинянин
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