Шахраї «кинули» волинянина на гроші





Про це



Встановлено, що близько 09:40 чоловік перерахував грошові кошти в сумі 14 000 гривень на картковий рахунок продавця за придбання мототрактора. Однак, замовленого товару не отримав.



Триває перевірка.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 4-го лютого до Володимир-Волинського відділу поліції надійшла заява про шахрайство від 37-річного жителя села Верба.Про це БУГу повідомили у міському відділі поліції.Встановлено, що близько 09:40 чоловік перерахував грошові кошти в сумі 14 000 гривень на картковий рахунок продавця за придбання мототрактора. Однак, замовленого товару не отримав.Триває перевірка.

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