У Луцьку зареєстрували петицію за знесення незаконних контейнерів на Старому ринку
Сьогодні, 09:33
Лучанка зареєструвала звернення з проханням ліквідувати контейнери на Старому ринку, які розташовані там з порушенням.
Відповідну петицію сьогодні, 6 лютого, зареєструвала лучанка Алла Левчук.
Авторка петиції зауважує, що під час останніх подій, пов’язаних іх демонтажем ринку, підприємці, що там торгують, заявляють про підтримку більшості лучан, тож таким чином жінка хоче «відобразити об’єктивну думку жителів міста з числа тих, хто не є активним учасником зазначеного конфлікту».
«Ліквідація вказаних об’єктів пришвидшить належне облаштування зазначеної ділянки міста та приведення її до належного стану відповідно до санітарних норм, а також нестиме позитивний результат для покращення благоустрою міста в цілому», - зазначає у тексті авторка петиції.
Зауважимо, що голосування щодо цієї петиції триватиме протягом 14 днів від 6 лютого й для того, аби звернення розглянули в мерії ,потрібно щонайменше 300 голосів.
Нагадаємо, ввечері 4 лютого працівники департаменту муніципальної варти Луцької міської ради почали демонтаж контейнерів на Старому ринку. Через спротив, який чинили підприємці ринку, відбулися сутички, 3 людей госпіталізували. Поліція затримала людей у балаклавах, ними виявилися працівники муніципальної варти.
Наступного дня, 5 лютого, підприємці Старого ринку мітингували під мерією, вимагали відставки в.о. мера Григорія Пустовіта та очільниці муніципалів Юлії Сиротинської.
Підприємцям пообіцяли, що завтра, 7 лютого, у них відбудеться зустріч із головою ОДА Юрієм Погуляйком, правоохоронцями, представниками мерії тощо.
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Відповідну петицію сьогодні, 6 лютого, зареєструвала лучанка Алла Левчук.
Авторка петиції зауважує, що під час останніх подій, пов’язаних іх демонтажем ринку, підприємці, що там торгують, заявляють про підтримку більшості лучан, тож таким чином жінка хоче «відобразити об’єктивну думку жителів міста з числа тих, хто не є активним учасником зазначеного конфлікту».
«Ліквідація вказаних об’єктів пришвидшить належне облаштування зазначеної ділянки міста та приведення її до належного стану відповідно до санітарних норм, а також нестиме позитивний результат для покращення благоустрою міста в цілому», - зазначає у тексті авторка петиції.
Зауважимо, що голосування щодо цієї петиції триватиме протягом 14 днів від 6 лютого й для того, аби звернення розглянули в мерії ,потрібно щонайменше 300 голосів.
Нагадаємо, ввечері 4 лютого працівники департаменту муніципальної варти Луцької міської ради почали демонтаж контейнерів на Старому ринку. Через спротив, який чинили підприємці ринку, відбулися сутички, 3 людей госпіталізували. Поліція затримала людей у балаклавах, ними виявилися працівники муніципальної варти.
Наступного дня, 5 лютого, підприємці Старого ринку мітингували під мерією, вимагали відставки в.о. мера Григорія Пустовіта та очільниці муніципалів Юлії Сиротинської.
Підприємцям пообіцяли, що завтра, 7 лютого, у них відбудеться зустріч із головою ОДА Юрієм Погуляйком, правоохоронцями, представниками мерії тощо.
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Коментарі 3
Звичайно,що там потрібно наводити лад,але ж не такими методами,бо це не діє.
Для висвітлення ОБЄКТИВНОЇ думки має бути можливість сказати слово як за так і проти петиція не дає можливості цього робити бо міська рада УМИСНЕ не реєструє петиції яка має інше бачення. ПИтання міг вирішити РЕФЕРЕНДУМ. Та його ніхто не проведе бо на землю давно накинули оком.....
Звичайно справа не в ринку,справа в землі.Як казала Скарлет Охара-Терра...А якщо це центр,то і поготів.
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