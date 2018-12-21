У Луцьку зареєстрували петицію за знесення незаконних контейнерів на Старому ринку





Відповідну Алла Левчук.



Авторка петиції зауважує, що під час останніх подій, пов’язаних іх демонтажем ринку, підприємці, що там торгують, заявляють про підтримку більшості лучан, тож таким чином жінка хоче «відобразити об’єктивну думку жителів міста з числа тих, хто не є активним учасником зазначеного конфлікту».



«Ліквідація вказаних об’єктів пришвидшить належне облаштування зазначеної ділянки міста та приведення її до належного стану відповідно до санітарних норм, а також нестиме позитивний результат для покращення благоустрою міста в цілому», - зазначає у тексті авторка петиції.



Зауважимо, що голосування щодо цієї петиції триватиме протягом 14 днів від 6 лютого й для того, аби звернення розглянули в мерії ,потрібно щонайменше 300 голосів.



Нагадаємо, ввечері 4 лютого працівники департаменту муніципальної варти Луцької міської ради почали демонтаж контейнерів на Старому ринку. Через спротив, який чинили підприємці ринку, відбулися сутички, 3 людей госпіталізували. Поліція затримала людей у балаклавах, ними виявилися працівники муніципальної варти.



Наступного дня, 5 лютого, підприємці Старого ринку мітингували під мерією, вимагали відставки в.о. мера Григорія Пустовіта та очільниці муніципалів Юлії Сиротинської.



Підприємцям пообіцяли, що завтра, 7 лютого, у них відбудеться зустріч із головою ОДА Юрієм Погуляйком, правоохоронцями, представниками мерії тощо.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Лучанка зареєструвала звернення з проханням ліквідувати контейнери на Старому ринку, які розташовані там з порушенням.Відповідну петицію сьогодні, 6 лютого, зареєструвала лучанкаАвторка петиції зауважує, що під час останніх подій, пов’язаних іх демонтажем ринку, підприємці, що там торгують, заявляють про підтримку більшості лучан, тож таким чином жінка хоче «відобразити об’єктивну думку жителів міста з числа тих, хто не є активним учасником зазначеного конфлікту».«Ліквідація вказаних об’єктів пришвидшить належне облаштування зазначеної ділянки міста та приведення її до належного стану відповідно до санітарних норм, а також нестиме позитивний результат для покращення благоустрою міста в цілому», - зазначає у тексті авторка петиції.Зауважимо, що голосування щодо цієї петиції триватиме протягом 14 днів від 6 лютого й для того, аби звернення розглянули в мерії ,потрібно щонайменше 300 голосів.Нагадаємо, ввечері 4 лютого працівники департаменту муніципальної варти Луцької міської ради. Через спротив, який чинили підприємці ринку, відбулися сутички, 3 людей госпіталізували. Поліція затримала людей у балаклавах, ними виявилися працівники муніципальної варти.Наступного дня, 5 лютого, підприємці Старого ринку мітингували під мерією, вимагали відставки в.о. мера Григорія Пустовіта та очільниці муніципалів Юлії Сиротинської.Підприємцям пообіцяли, що завтра, 7 лютого, у них відбудеться зустріч із головою ОДА, правоохоронцями, представниками мерії тощо.

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