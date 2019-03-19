Повідомили, скільки лучан уклали декларації з сімейними лікарями

Станом на 1 січня 2020 року понад 191 тисяча лучан уклали декларації з сімейними лікарями.Про це стало відомо під час колегії управління охорони здоров’я Луцької міської ради, інформує пресслужба мерії.Як повідомив головний медик міста, у 2019 році зусилля управління та підпорядкованих комунальних закладів охорони здоров’я були спрямовані на зміцнення матеріально-технічної бази, оснащення медичною апаратурою, запровадження нових форм роботи і передового досвіду, втілення нових методів діагностики та лікування.За рахунок коштів бюджету розвитку міста для проведення капітальних видатків комунальним підприємствам охорони здоров’я виділмлм 11,5 мільйона гривень на закупівлю медичної апаратури та обладнання, а також проведення капітальних ремонтів. Крім того, з бюджету міста спрямували 68,7 мільйона гривень на виплату заробітної плати медиків, медикаментозне забезпечення, харчування у стаціонарах та утримання підприємств.Він розповів, що в 2019 році в КП “Луцька міська клінічна лікарня” пролікували понад 22 тисячі хворих, третина з яких не є мешканцями Луцької міської територіальної громади, а КП “Луцький клінічний пологовий будинок” прийняв майже 6500 пацієнтів, з яких більшість не лучани.