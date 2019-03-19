вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Повідомили, скільки лучан уклали декларації з сімейними лікарями

Повідомили, скільки лучан уклали декларації з сімейними лікарями
Станом на 1 січня 2020 року понад 191 тисяча лучан уклали декларації з сімейними лікарями.

Про це стало відомо під час колегії управління охорони здоров’я Луцької міської ради, інформує пресслужба мерії.

Як повідомив головний медик міста Володимир Лотвін, у 2019 році зусилля управління та підпорядкованих комунальних закладів охорони здоров’я були спрямовані на зміцнення матеріально-технічної бази, оснащення медичною апаратурою, запровадження нових форм роботи і передового досвіду, втілення нових методів діагностики та лікування.

За рахунок коштів бюджету розвитку міста для проведення капітальних видатків комунальним підприємствам охорони здоров’я виділмлм 11,5 мільйона гривень на закупівлю медичної апаратури та обладнання, а також проведення капітальних ремонтів. Крім того, з бюджету міста спрямували 68,7 мільйона гривень на виплату заробітної плати медиків, медикаментозне забезпечення, харчування у стаціонарах та утримання підприємств.

Він розповів, що в 2019 році в КП “Луцька міська клінічна лікарня” пролікували понад 22 тисячі хворих, третина з яких не є мешканцями Луцької міської територіальної громади, а КП “Луцький клінічний пологовий будинок” прийняв майже 6500 пацієнтів, з яких більшість не лучани.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: медицина, Луцьк, лікарі
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Хто на Волині хоче сісти у крісла голів РДА: 7 кандидатів. ФОТО
Колишній військовий прокурор хоче очолити РДА на Волині
Скільки заробив у 2019 році Віталій Кварцяний: е-декларація
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Ківерцівському районі через негоду Toyota злетіла у кювет
Сьогодні, 17:33
Повідомили, скільки лучан уклали декларації з сімейними лікарями
Сьогодні, 17:27
На волинській митниці затримали дві автівки, які незаконно перевозили з Польщі одяг
Сьогодні, 17:11
Під Луцьком горить мотель «Лагуна». ФОТО
Сьогодні, 16:41
У кінотеатрі «PremierCity» – прем’єрні фільми*
Сьогодні, 16:36
Схожі новини
Скільки заробляють луцькі лікарі Скільки заробляють луцькі лікарі
19 березень, 2019, 10:45
З дитинства мріяв винайти чудодійні ліки, щоб не помирали родичі, – луцький лікар З дитинства мріяв винайти чудодійні ліки, щоб не помирали родичі, – луцький лікар
17 січень, 2019, 11:20
Перевтілення найгіршої лікарні, відкриття центру для атовців і надсучасне обладнання: досягнення луцької медицини за рік Перевтілення найгіршої лікарні, відкриття центру для атовців і надсучасне обладнання: досягнення луцької медицини за рік
29 січень, 11:30
У Луцьку пацієнтові провели одночасно три операції. ВІДЕО У Луцьку пацієнтові провели одночасно три операції. ВІДЕО
17 січень, 11:07
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку зареєстрували петицію за знесення незаконних контейнерів на Старому ринку
Сьогодні, 09:33
 1
У Ківерцівському районі через негоду Toyota злетіла у кювет
Сьогодні, 17:33
 0
Повідомили, скільки лучан уклали декларації з сімейними лікарями
Сьогодні, 17:27
 0
На волинській митниці затримали дві автівки, які незаконно перевозили з Польщі одяг
Сьогодні, 17:11
 0
Під Луцьком горить мотель «Лагуна». ФОТО
Сьогодні, 16:41
 0
Медіа
відео
1/8