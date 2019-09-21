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На «Ягодині» вилучили партію товару вартістю 440 тисяч гривень

На «Ягодині» вилучили партію товару вартістю 440 тисяч гривень
У пункті пропуску "Ягодин" у вантажівці виявили партію незадекларованого товару, вартість якого оцінюється у 440 тисяч гривень.

Для проходження митного контролю українець подав товаросупровідні документи, відповідно до яких у транспортному засобі переміщувались «товари народного вжитку», - пише пресслужба Волинської митниці Держмитслужби.

В результаті повного митного огляду автомобіля, виявили незадекларовані 140 одиниць товару на загальну суму 440 тисяч гривень.
Зазначені дії мають ознаки порушення митних правил, передбаченого статтею 472 Митного кодексу України. Санкція даної статті за такі дії карає конфіскацією прихованого від митного контролю товару та накладенням штрафу у розмірі 100 відсотків його вартості.

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Теги: товар, митниця
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