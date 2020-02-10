Луцькрада дає базарникам ще один шанс на добровільний переїзд

Підприємці Старого ринку, які мають бажання добровільно переїхати на Новий ринок або в інше місце для здійснення торгівлі, мають до кінця робочого дня 10 лютого повідомили про це в Центр надання адміністративних послуг.Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав радник Луцького міського головиЗа словами Поліщука, до міської влади в останні дні звертається чимало підприємців зі Старого ринку, які бажають добровільно переїхати.Тож для систематизації процесу добровільного переїзду та допомоги міської влади підприємцям в цьому просять тих, хто хоче добровільно переїхати, подати через ЦНАП офіційну заяву на Луцьку міську раду до 18:00 10.02.2020 року із зазначенням реквізитів та контактних даних."Після збору таких даних із підприємцями, що подали заяви буде організовано зустріч щодо координації добровільного переїзду та сприяння у цьому процесі міської влади", - написав Поліщук.Нагадаємо, 4 лютого пізно увечеріЗа словами в.о. мера Луцька Григорія Пустовіта, демонтаж будуть продовжувати, адже в міській раді ще 30 січня повідомили, що 3 лютого почнеться примусовий демонтаж конструкцій, якщо власники не приберуть їх до того часу. Договір з ними розірвали, тому знаходитись на цьому місці вони не мають права, а всі контейнери вважаються такими, що встановлені незаконно.