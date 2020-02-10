Луцькрада дає базарникам ще один шанс на добровільний переїзд
Сьогодні, 15:44
Підприємці Старого ринку, які мають бажання добровільно переїхати на Новий ринок або в інше місце для здійснення торгівлі, мають до кінця робочого дня 10 лютого повідомили про це в Центр надання адміністративних послуг.
Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав радник Луцького міського голови Ігор Поліщук.
За словами Поліщука, до міської влади в останні дні звертається чимало підприємців зі Старого ринку, які бажають добровільно переїхати.
Тож для систематизації процесу добровільного переїзду та допомоги міської влади підприємцям в цьому просять тих, хто хоче добровільно переїхати, подати через ЦНАП офіційну заяву на Луцьку міську раду до 18:00 10.02.2020 року із зазначенням реквізитів та контактних даних.
"Після збору таких даних із підприємцями, що подали заяви буде організовано зустріч щодо координації добровільного переїзду та сприяння у цьому процесі міської влади", - написав Поліщук.
Нагадаємо, 4 лютого пізно увечері розпочали примусовий демонтаж Старого ринку.
За словами в.о. мера Луцька Григорія Пустовіта, демонтаж будуть продовжувати, адже в міській раді ще 30 січня повідомили, що 3 лютого почнеться примусовий демонтаж конструкцій, якщо власники не приберуть їх до того часу. Договір з ними розірвали, тому знаходитись на цьому місці вони не мають права, а всі контейнери вважаються такими, що встановлені незаконно.
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Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав радник Луцького міського голови Ігор Поліщук.
За словами Поліщука, до міської влади в останні дні звертається чимало підприємців зі Старого ринку, які бажають добровільно переїхати.
Тож для систематизації процесу добровільного переїзду та допомоги міської влади підприємцям в цьому просять тих, хто хоче добровільно переїхати, подати через ЦНАП офіційну заяву на Луцьку міську раду до 18:00 10.02.2020 року із зазначенням реквізитів та контактних даних.
"Після збору таких даних із підприємцями, що подали заяви буде організовано зустріч щодо координації добровільного переїзду та сприяння у цьому процесі міської влади", - написав Поліщук.
Нагадаємо, 4 лютого пізно увечері розпочали примусовий демонтаж Старого ринку.
За словами в.о. мера Луцька Григорія Пустовіта, демонтаж будуть продовжувати, адже в міській раді ще 30 січня повідомили, що 3 лютого почнеться примусовий демонтаж конструкцій, якщо власники не приберуть їх до того часу. Договір з ними розірвали, тому знаходитись на цьому місці вони не мають права, а всі контейнери вважаються такими, що встановлені незаконно.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 3
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Земля міста а не ваша.
Новий ринок спеціально робили для перенесення.
Але ви кожен раз коли вас хотіли перенести ішли під раду і через те що це завжди випадало перед виборами вас залишали за ваші дані голоса...
Ви вже це забули...
Не будете ви купка базарників нам жителя міста що робити.
БАЙКОТ СТАРОГО РИНКУ.