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У Ковелі з 10 лютого школярі повернуться до навчання

У Ковелі з 10 лютого школярі повернуться до навчання
У Ковелі з 10 лютого відновлять навчання у закладах загальної середньої освіти міста.

Про це йдеться на сайті Ковельради.

Нагадаємо, що через зростання захворюваності на ГРВІ та грип у всіх школах Ковеля з 3 по 9 лютого оголосили карантин.

До слова, у Луцьку карантин продовжили у всіх школах до 12 лютого.

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Теги: карантин, Ковель
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