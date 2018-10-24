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На Волині зібрали урожаю на суму 7,1 мільярда

На Волині зібрали урожаю на суму 7,1 мільярда
У 2019 році господарства усіх категорій Волині отримали сільськогосподарської продукції на суму 7,1 мільярда гривень.

З них 54,5% виробили господарства населення. Забезпечили приріст підприємства, у яких обсяг сільськогосподарської продукції зріс на 2,1%. За темпом росту виробництва Волинь розділила 12-13 місця з Сумською областю, за обсягом виробництва в розрахунку на одну особу посіла 13 місце в державі, - пише Район.Бізнес

У рослинництві отримали приріст продукції на 1,7%, у тваринництві – зниження на 2,3%. Підприємства збільшили виробництво в обох галузях.

Господарства усіх категорій зібрали майже 1,3 мільйона тонн зернових та зернобобових культур, що на 4,4% більше, ніж у 2018 році завдяки росту посівних площ та підвищенню урожайності. Підприємства виробили 829,2 тисяч тонн зерна, або 64,2% загального обсягу.

Виростили 1,2 мільйона тонн картоплі, 412 тисяч тонн цукрового буряку, 282 тисяч тонн овочевих культур, 153 тисяч тонн ріпаку, 91 тисяч тонн соняшнику, 88 тисяч тонн сої та майже 40 тисяч тонн плодових та ягідних культур. Проти 2018 року, збільшилось виробництво ріпаку, соняшнику, картоплі та овочів. Менше зібрали цукрового буряку, сої, фруктів та ягід.

Господарства населення залишились основними виробниками картоплі, овочів, плодів і ягід. У підприємствах переважало вирощування технічних культур.

На забій реалізовали 160,2 тисяч тонн сільськогосподарських тварин (у живій масі), виробили 369,8 тисяч тонн молока та 204,6 мільйонів яєць. Господарства населення отримали більшу частину молока та яєць, підприємства –м’яса.

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Теги: урожай, волинь, сільське господарство
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