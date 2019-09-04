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Аби у раку не було шансу: жінок з Волині безкоштовно обстежує лікар-онкогінеколог

Аби у раку не було шансу: жінок з Волині безкоштовно обстежує лікар-онкогінеколог
Благодійний фонд «СТОПРАК» спільно з Волинським обласним медичним центром онкології, розпочали проект, мета якого – раннє виявлення раку шийки матки серед волинських жінок.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомила президентка фонду «СТОПРАК» Марія Адамчук-Коротицька.

За її словами, перший прийом влаштували в амбулаторії села Білосток Луцького району. Тут 26 жінок отримали високопрофесійний огляд лікарем-онкгінекологом кабінету патології шийки матки Жанною Ващенюк.

«Результат: 25 цитологій, 5 біопсій», - написала Марія Адамчук-Коротицька.

Вона додала, що найближчим часом планують максимально охопити обстеженнями Луцький район. Про місце і час наступних виїздів повідомлятимуть на сторінці фонду у фейсбуці.

Огляд для жінок безкоштовний, гінекологічні набори закупили благодійники.

«Надіюся, що такі системні виїзди дозволять хоча б трохи підвищити відсоток раннього виявлення онкозахворювань», - написала президентка «СТОПРАКу».

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Теги: рак, СТОПРАК, обстеження, Марія Адамчук-Коротицька, гінеколог
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