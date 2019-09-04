Аби у раку не було шансу: жінок з Волині безкоштовно обстежує лікар-онкогінеколог
Сьогодні, 05:15
Благодійний фонд «СТОПРАК» спільно з Волинським обласним медичним центром онкології, розпочали проект, мета якого – раннє виявлення раку шийки матки серед волинських жінок.
Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомила президентка фонду «СТОПРАК» Марія Адамчук-Коротицька.
За її словами, перший прийом влаштували в амбулаторії села Білосток Луцького району. Тут 26 жінок отримали високопрофесійний огляд лікарем-онкгінекологом кабінету патології шийки матки Жанною Ващенюк.
«Результат: 25 цитологій, 5 біопсій», - написала Марія Адамчук-Коротицька.
Вона додала, що найближчим часом планують максимально охопити обстеженнями Луцький район. Про місце і час наступних виїздів повідомлятимуть на сторінці фонду у фейсбуці.
Огляд для жінок безкоштовний, гінекологічні набори закупили благодійники.
«Надіюся, що такі системні виїзди дозволять хоча б трохи підвищити відсоток раннього виявлення онкозахворювань», - написала президентка «СТОПРАКу».
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Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомила президентка фонду «СТОПРАК» Марія Адамчук-Коротицька.
За її словами, перший прийом влаштували в амбулаторії села Білосток Луцького району. Тут 26 жінок отримали високопрофесійний огляд лікарем-онкгінекологом кабінету патології шийки матки Жанною Ващенюк.
«Результат: 25 цитологій, 5 біопсій», - написала Марія Адамчук-Коротицька.
Вона додала, що найближчим часом планують максимально охопити обстеженнями Луцький район. Про місце і час наступних виїздів повідомлятимуть на сторінці фонду у фейсбуці.
Огляд для жінок безкоштовний, гінекологічні набори закупили благодійники.
«Надіюся, що такі системні виїзди дозволять хоча б трохи підвищити відсоток раннього виявлення онкозахворювань», - написала президентка «СТОПРАКу».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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