Аби у раку не було шансу: жінок з Волині безкоштовно обстежує лікар-онкогінеколог





Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомила президентка фонду «СТОПРАК» Марія Адамчук-Коротицька.



За її словами, перший прийом влаштували в амбулаторії села Білосток Луцького району. Тут 26 жінок отримали високопрофесійний огляд лікарем-онкгінекологом кабінету патології шийки матки Жанною Ващенюк.



«Результат: 25 цитологій, 5 біопсій», - написала Марія Адамчук-Коротицька.



Вона додала, що найближчим часом планують максимально охопити обстеженнями Луцький район. Про місце і час наступних виїздів повідомлятимуть на сторінці фонду у



Огляд для жінок безкоштовний, гінекологічні набори закупили благодійники.



«Надіюся, що такі системні виїзди дозволять хоча б трохи підвищити відсоток раннього виявлення онкозахворювань», - написала президентка «СТОПРАКу».



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Благодійний фонд «СТОПРАК» спільно з Волинським обласним медичним центром онкології, розпочали проект, мета якого – раннє виявлення раку шийки матки серед волинських жінок.Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомила президентка фонду «СТОПРАК»За її словами, перший прийом влаштували в амбулаторії села Білосток Луцького району. Тут 26 жінок отримали високопрофесійний огляд лікарем-онкгінекологом кабінету патології шийки матки«Результат: 25 цитологій, 5 біопсій», - написала Марія Адамчук-Коротицька.Вона додала, що найближчим часом планують максимально охопити обстеженнями Луцький район. Про місце і час наступних виїздів повідомлятимуть на сторінці фонду у фейсбуці Огляд для жінок безкоштовний, гінекологічні набори закупили благодійники.«Надіюся, що такі системні виїзди дозволять хоча б трохи підвищити відсоток раннього виявлення онкозахворювань», - написала президентка «СТОПРАКу».

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