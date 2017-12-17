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Луцька тренерка розповіла, як правильно «перезавантажувати» організм

Луцька тренерка розповіла, як правильно «перезавантажувати» організм
Луцька тренерка Олена Чирук розповіла, для чого потрібні розвантажувальні дні та як робити це правильно.

Про це вона повідомила на своїй сторінці у facebook.

"Якщо ви відчуваєте, що ваш організм потребує «перезавантаження», якщо ви втомилися від низки «смачних» і «ситних» зимових свят, якщо ви хочете легкості вже і зараз, вас можуть врятувати розвантажувальні дні. Таким чином ми даємо своєму організму (а головне – його травній системі) відпочити, набратися сили. Це - чудова нагода повернутися у звичну, комфортнішу для себе, форму", - відзначила Олена Чирук.

Однак, за її словами, треба пам’ятати, що влаштовувати таке «розвантаження» для організму можна не будь-коли.

По-перше, якщо ви регулярно тренуєтеся у спортзалі, то бажано, аби розвантажувальні дні не співпадали з тренуванням. Бо для організму тоді буде забагато «стресу». Особливо у післятренувальні періоди треба дати тілу максимально комфортний йому спокій.

По-друге, ліпше це робити не у вихідні дні, а в робочі, каже тренерка. Вихідні ми часто проводимо вдома, у колі родини, за теплими сімейними клопотами, готуємо щось смачненьке, тому запровадити у цей час жорсткі обмеження в харчуванні – теж зайвий «стрес».

По-третє, не зловживайте. Олена Чирук радить проводити їх один день на тиждень або двічі на 10 днів. Звичайно, є обмеження за станом здоров’я. Це теж враховуйте.

Що їсти? Варіантів – удосталь! Улюблений варіант тренерки:

Сніданок:

- 150 гр мигдального молока
- 3 ст л кисломолочного сиру 5 %
- Банан 1/2
- 3 шт грецьких горіхів

Перший перекус:

- 150 гр мигдального молока
- 2 ст л кисломолочного сиру 5 %
- Пів хурми
- Куркуми трішки

Обід:

- 150 гр мигдального молока
- 3 ст л кисломолочного сиру 5 %
- Пів авокадо
- Трішки петрушки

Другий перекус:

- 150 гр мигдального молока
- 2 ст л кисломолочного сиру 5 %
- Пів хурми
- Куркуми трішки

Вечеря:

- 150 гр мигдального молока
- 1 ст кисломолочного сиру
- 1 стебло селери
- Трішки петрушки

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Теги: спорт, здоров'я, розвантаження
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