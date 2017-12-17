Луцька тренерка розповіла, як правильно «перезавантажувати» організм
Сьогодні, 11:15
Луцька тренерка Олена Чирук розповіла, для чого потрібні розвантажувальні дні та як робити це правильно.
Про це вона повідомила на своїй сторінці у facebook.
"Якщо ви відчуваєте, що ваш організм потребує «перезавантаження», якщо ви втомилися від низки «смачних» і «ситних» зимових свят, якщо ви хочете легкості вже і зараз, вас можуть врятувати розвантажувальні дні. Таким чином ми даємо своєму організму (а головне – його травній системі) відпочити, набратися сили. Це - чудова нагода повернутися у звичну, комфортнішу для себе, форму", - відзначила Олена Чирук.
Однак, за її словами, треба пам’ятати, що влаштовувати таке «розвантаження» для організму можна не будь-коли.
По-перше, якщо ви регулярно тренуєтеся у спортзалі, то бажано, аби розвантажувальні дні не співпадали з тренуванням. Бо для організму тоді буде забагато «стресу». Особливо у післятренувальні періоди треба дати тілу максимально комфортний йому спокій.
По-друге, ліпше це робити не у вихідні дні, а в робочі, каже тренерка. Вихідні ми часто проводимо вдома, у колі родини, за теплими сімейними клопотами, готуємо щось смачненьке, тому запровадити у цей час жорсткі обмеження в харчуванні – теж зайвий «стрес».
По-третє, не зловживайте. Олена Чирук радить проводити їх один день на тиждень або двічі на 10 днів. Звичайно, є обмеження за станом здоров’я. Це теж враховуйте.
Що їсти? Варіантів – удосталь! Улюблений варіант тренерки:
Сніданок:
- 150 гр мигдального молока
- 3 ст л кисломолочного сиру 5 %
- Банан 1/2
- 3 шт грецьких горіхів
Перший перекус:
- 150 гр мигдального молока
- 2 ст л кисломолочного сиру 5 %
- Пів хурми
- Куркуми трішки
Обід:
- 150 гр мигдального молока
- 3 ст л кисломолочного сиру 5 %
- Пів авокадо
- Трішки петрушки
Другий перекус:
- 150 гр мигдального молока
- 2 ст л кисломолочного сиру 5 %
- Пів хурми
- Куркуми трішки
Вечеря:
- 150 гр мигдального молока
- 1 ст кисломолочного сиру
- 1 стебло селери
- Трішки петрушки
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Про це вона повідомила на своїй сторінці у facebook.
"Якщо ви відчуваєте, що ваш організм потребує «перезавантаження», якщо ви втомилися від низки «смачних» і «ситних» зимових свят, якщо ви хочете легкості вже і зараз, вас можуть врятувати розвантажувальні дні. Таким чином ми даємо своєму організму (а головне – його травній системі) відпочити, набратися сили. Це - чудова нагода повернутися у звичну, комфортнішу для себе, форму", - відзначила Олена Чирук.
Однак, за її словами, треба пам’ятати, що влаштовувати таке «розвантаження» для організму можна не будь-коли.
По-перше, якщо ви регулярно тренуєтеся у спортзалі, то бажано, аби розвантажувальні дні не співпадали з тренуванням. Бо для організму тоді буде забагато «стресу». Особливо у післятренувальні періоди треба дати тілу максимально комфортний йому спокій.
По-друге, ліпше це робити не у вихідні дні, а в робочі, каже тренерка. Вихідні ми часто проводимо вдома, у колі родини, за теплими сімейними клопотами, готуємо щось смачненьке, тому запровадити у цей час жорсткі обмеження в харчуванні – теж зайвий «стрес».
По-третє, не зловживайте. Олена Чирук радить проводити їх один день на тиждень або двічі на 10 днів. Звичайно, є обмеження за станом здоров’я. Це теж враховуйте.
Що їсти? Варіантів – удосталь! Улюблений варіант тренерки:
Сніданок:
- 150 гр мигдального молока
- 3 ст л кисломолочного сиру 5 %
- Банан 1/2
- 3 шт грецьких горіхів
Перший перекус:
- 150 гр мигдального молока
- 2 ст л кисломолочного сиру 5 %
- Пів хурми
- Куркуми трішки
Обід:
- 150 гр мигдального молока
- 3 ст л кисломолочного сиру 5 %
- Пів авокадо
- Трішки петрушки
Другий перекус:
- 150 гр мигдального молока
- 2 ст л кисломолочного сиру 5 %
- Пів хурми
- Куркуми трішки
Вечеря:
- 150 гр мигдального молока
- 1 ст кисломолочного сиру
- 1 стебло селери
- Трішки петрушки
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