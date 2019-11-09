У клініці хірурга з Волині Валіхновського прооперували чоловіка, що впав з висоти і фактично втратив ніс

У клініці хірурга з Волиніпрооперували чоловіка, що 7 років тому під час висотних робіт отримав травму та фактично втратив ніс.Про це лікар написав на своїй сторінці у facebook.Травма стала причиною серйозних комплексів. До того ж, раніше пацієнт переніс оперативне втручання, яке не принесло бажаного ефекту.У Valikhnovski Surgery Institute взялася за його хірургічне лікування на благодійній основі та провели одноетапну реконструктивну риносептопластику носа: видалили старий імплант, встановили нові тефлонові імпланти спинки та кінчика носа правильної форми та текстури.У результаті лікарі відновили висоту спинки та кінчика носа та досягнули корекції до естетично задовільних результатів.