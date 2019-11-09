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У клініці хірурга з Волині Валіхновського прооперували чоловіка, що впав з висоти і фактично втратив ніс

У клініці хірурга з Волині Валіхновського прооперували чоловіка, що впав з висоти і фактично втратив ніс
У клініці хірурга з Волині Ростислава Валіхновського прооперували чоловіка, що 7 років тому під час висотних робіт отримав травму та фактично втратив ніс.

Про це лікар написав на своїй сторінці у facebook.

Травма стала причиною серйозних комплексів. До того ж, раніше пацієнт переніс оперативне втручання, яке не принесло бажаного ефекту.

У Valikhnovski Surgery Institute взялася за його хірургічне лікування на благодійній основі та провели одноетапну реконструктивну риносептопластику носа: видалили старий імплант, встановили нові тефлонові імпланти спинки та кінчика носа правильної форми та текстури.

У результаті лікарі відновили висоту спинки та кінчика носа та досягнули корекції до естетично задовільних результатів.



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Теги: медицина, пластична хірургія, Валіхновський
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