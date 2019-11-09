У клініці хірурга з Волині Валіхновського прооперували чоловіка, що впав з висоти і фактично втратив ніс
Сьогодні, 16:40
У клініці хірурга з Волині Ростислава Валіхновського прооперували чоловіка, що 7 років тому під час висотних робіт отримав травму та фактично втратив ніс.
Про це лікар написав на своїй сторінці у facebook.
Травма стала причиною серйозних комплексів. До того ж, раніше пацієнт переніс оперативне втручання, яке не принесло бажаного ефекту.
У Valikhnovski Surgery Institute взялася за його хірургічне лікування на благодійній основі та провели одноетапну реконструктивну риносептопластику носа: видалили старий імплант, встановили нові тефлонові імпланти спинки та кінчика носа правильної форми та текстури.
У результаті лікарі відновили висоту спинки та кінчика носа та досягнули корекції до естетично задовільних результатів.
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Про це лікар написав на своїй сторінці у facebook.
Травма стала причиною серйозних комплексів. До того ж, раніше пацієнт переніс оперативне втручання, яке не принесло бажаного ефекту.
У Valikhnovski Surgery Institute взялася за його хірургічне лікування на благодійній основі та провели одноетапну реконструктивну риносептопластику носа: видалили старий імплант, встановили нові тефлонові імпланти спинки та кінчика носа правильної форми та текстури.
У результаті лікарі відновили висоту спинки та кінчика носа та досягнули корекції до естетично задовільних результатів.
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