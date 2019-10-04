Смакуй улюблені млинці у «Брамі» за вигідною ціною*
Сьогодні, 15:04
У будні в ресторації «Брама у світ смаків» діє акція на млинці.
Щодня, крім вихідних, замовляйте млинці з куркою, капустою або грибами за акційною ціною – 59 гривень за 300 грамів страви. До млинців додається вершковий соус. За умовами акційної пропозиції – чашка чаю у подарунок.
Під подарунком мається на увазі придбання пакетованого чаю Lipton за 0,1 грн.
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Щодня, крім вихідних, замовляйте млинці з куркою, капустою або грибами за акційною ціною – 59 гривень за 300 грамів страви. До млинців додається вершковий соус. За умовами акційної пропозиції – чашка чаю у подарунок.
Під подарунком мається на увазі придбання пакетованого чаю Lipton за 0,1 грн.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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