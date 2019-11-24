Як у Луцьку змагалися юні волейболісти. ФОТО





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Серед команд 2006 року народження третє місце посіла команда КДЮСШ міста Стрий, друге місце – КДЮСШ Тернополя, а першість завоювали волейболісти КДЮСШ №1 Луцька. Серед команд 2004 року народження на п’ятому місці опинився «Енергетик» зі Львова, на четвертому – команда зі Стрия, на третьому – з Тернополя, лучани вибороли друге місце, а перемогу здобули волейболісти з Нетішина.



«Гра була нелегкою, ми мали достойних суперників, – каже лучанин Тарас Панасович, команда якого здобула почесне друге місце. – Звісно, хотілося мати якнайкращий результат. Але друге місце – теж непогано. Нам є над чим працювати, за що й візьмемося, аби наступного року вирвати перемогу».



«Я дуже задоволений результатом сьогоднішньої гри, ми грали з максимальною віддачею, але результат – кубок переможців – того вартий», – каже капітан команди лучан 2006 року народження Дмитро Багно.



«Турнір вдався. Думаю, і команди, і їхні тренери задоволені. Це один з етапів підготовки до вирішальних матчів Чемпіонату України дитячої ліги, який нам дуже важливий, щоби діти були в тонусі, щоб мали ігрову практику, – розповідає тренер лучан Ігор Кравчук. – Мої підопічні виступили дуже добре, молодші стали чемпіонами, старші вибороли друге місце, що теж непогано. Будемо працювати задля нових перемог».







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку 8-9 лютого тривав відкритий чемпіонат КДСЮШ №1 з волейболу серед юнаків 2004 та 2006 років народження. У змаганнях, які впродовж двох днів відбувалися в спортзалі НВК №24, брали участь спортсмени з Луцька (дві команди), Тернополя, Нетішина, Острога, Львова, Стрия, Сокаля.Про це інформує ІА Волинські новини.Серед команд 2006 року народження третє місце посіла команда КДЮСШ міста Стрий, друге місце – КДЮСШ Тернополя, а першість завоювали волейболісти КДЮСШ №1 Луцька. Серед команд 2004 року народження на п’ятому місці опинився «Енергетик» зі Львова, на четвертому – команда зі Стрия, на третьому – з Тернополя, лучани вибороли друге місце, а перемогу здобули волейболісти з Нетішина.«Гра була нелегкою, ми мали достойних суперників, – каже лучанин Тарас Панасович, команда якого здобула почесне друге місце. – Звісно, хотілося мати якнайкращий результат. Але друге місце – теж непогано. Нам є над чим працювати, за що й візьмемося, аби наступного року вирвати перемогу».«Я дуже задоволений результатом сьогоднішньої гри, ми грали з максимальною віддачею, але результат – кубок переможців – того вартий», – каже капітан команди лучан 2006 року народження Дмитро Багно.«Турнір вдався. Думаю, і команди, і їхні тренери задоволені. Це один з етапів підготовки до вирішальних матчів Чемпіонату України дитячої ліги, який нам дуже важливий, щоби діти були в тонусі, щоб мали ігрову практику, – розповідає тренер лучан Ігор Кравчук. – Мої підопічні виступили дуже добре, молодші стали чемпіонами, старші вибороли друге місце, що теж непогано. Будемо працювати задля нових перемог».

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