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Як у Луцьку змагалися юні волейболісти. ФОТО

Як у Луцьку змагалися юні волейболісти. ФОТО
У Луцьку 8-9 лютого тривав відкритий чемпіонат КДСЮШ №1 з волейболу серед юнаків 2004 та 2006 років народження. У змаганнях, які впродовж двох днів відбувалися в спортзалі НВК №24, брали участь спортсмени з Луцька (дві команди), Тернополя, Нетішина, Острога, Львова, Стрия, Сокаля.

Про це інформує ІА Волинські новини.

Серед команд 2006 року народження третє місце посіла команда КДЮСШ міста Стрий, друге місце – КДЮСШ Тернополя, а першість завоювали волейболісти КДЮСШ №1 Луцька. Серед команд 2004 року народження на п’ятому місці опинився «Енергетик» зі Львова, на четвертому – команда зі Стрия, на третьому – з Тернополя, лучани вибороли друге місце, а перемогу здобули волейболісти з Нетішина.

«Гра була нелегкою, ми мали достойних суперників, – каже лучанин Тарас Панасович, команда якого здобула почесне друге місце. – Звісно, хотілося мати якнайкращий результат. Але друге місце – теж непогано. Нам є над чим працювати, за що й візьмемося, аби наступного року вирвати перемогу».

«Я дуже задоволений результатом сьогоднішньої гри, ми грали з максимальною віддачею, але результат – кубок переможців – того вартий», – каже капітан команди лучан 2006 року народження Дмитро Багно.

«Турнір вдався. Думаю, і команди, і їхні тренери задоволені. Це один з етапів підготовки до вирішальних матчів Чемпіонату України дитячої ліги, який нам дуже важливий, щоби діти були в тонусі, щоб мали ігрову практику, – розповідає тренер лучан Ігор Кравчук. – Мої підопічні виступили дуже добре, молодші стали чемпіонами, старші вибороли друге місце, що теж непогано. Будемо працювати задля нових перемог».

Як у Луцьку змагалися юні волейболісти. ФОТО
Як у Луцьку змагалися юні волейболісти. ФОТО
Як у Луцьку змагалися юні волейболісти. ФОТО
Як у Луцьку змагалися юні волейболісти. ФОТО
Як у Луцьку змагалися юні волейболісти. ФОТО
Як у Луцьку змагалися юні волейболісти. ФОТО
Як у Луцьку змагалися юні волейболісти. ФОТО
Як у Луцьку змагалися юні волейболісти. ФОТО
Як у Луцьку змагалися юні волейболісти. ФОТО
Як у Луцьку змагалися юні волейболісти. ФОТО
Як у Луцьку змагалися юні волейболісти. ФОТО
Як у Луцьку змагалися юні волейболісти. ФОТО
Як у Луцьку змагалися юні волейболісти. ФОТО
Як у Луцьку змагалися юні волейболісти. ФОТО


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Теги: волейбол, луцьк, спорт
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