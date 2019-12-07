вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Чому сьогодні треба прибрати в будинку і винести старе взуття: прикмети і забобони 11 лютого

Чому сьогодні треба прибрати в будинку і винести старе взуття: прикмети і забобони 11 лютого
11 лютого в народному календарі відзначають день Святого Лаврентія та Ігнатія Богоносця. Їм моляться люди, у яких є проблеми із зором.

Про це інформує 24 канал.

Іменини сьогодні святкують: Ігнатій, Костянтин, Леонтій, Юліан.

Народні прикмети на 11 лютого
– Ліс гуде і шумить 11 лютого – чекайте відлиги.

– Дме вітер – рік буде дощовим.

– Холодна погода – в серпні буде дуже спекотно.

Що можна робити 11 лютого
​1. Приберіть у своєму будинку. Це принесе вам благополуччя і достаток.

​2. Якщо цього дня викинути старе взуття, то увесь рік будете жити в достатку.

Що не можна робити 11 лютого
1. Цього дня не можна залишати незавершеними розпочаті справи.

​2. У цей день варто уникати будь-яких хірургічних втручань, а також перенесіть пломбування зубів на інший день, адже результат може бути невдалим.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: свято, забобони, прикмети
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Не підписав декларацію – лікуйся за свої гроші: що волинянам треба знати про другу хвилю медреформи
Хто на Волині хоче сісти у крісла голів РДА: 7 кандидатів. ФОТО
Колишній військовий прокурор хоче очолити РДА на Волині
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Карантин у луцьких школах можуть продовжити знову
Сьогодні, 09:08
«Допустили колапс», – чиновниця Луцькради про тих, хто мав посипати тротуари під час ожеледиці
Сьогодні, 09:00
Чому сьогодні треба прибрати в будинку і винести старе взуття: прикмети і забобони 11 лютого
Сьогодні, 08:52
У луцькому пологовому роблять інтимну пластику
Сьогодні, 08:41
Волинянин дослідив свій родовід аж до 8 покоління
Сьогодні, 08:10
Схожі новини
Чому сьогодні варто почати лікувати грижу і не можна виносити сміття: прикмети 4 лютого Чому сьогодні варто почати лікувати грижу і не можна виносити сміття: прикмети 4 лютого
04 лютий, 09:07
Яке свято 2 лютого та чому сьогодні не можна співати Яке свято 2 лютого та чому сьогодні не можна співати
02 лютий, 09:55
День Святої Катерини: традиції, прикмети, заборони День Святої Катерини: традиції, прикмети, заборони
07 грудень, 2019, 10:15
19 листопада – яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день 19 листопада – яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день
19 листопад, 2019, 09:29
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку зареєстрували 36 випадків грипу
Сьогодні, 09:15
 0
Курс валют у Луцьку на 11 лютого
Сьогодні, 09:15
 0
Карантин у луцьких школах можуть продовжити знову
Сьогодні, 09:08
 0
«Допустили колапс», – чиновниця Луцькради про тих, хто мав посипати тротуари під час ожеледиці
Сьогодні, 09:00
 0
Чому сьогодні треба прибрати в будинку і винести старе взуття: прикмети і забобони 11 лютого
Сьогодні, 08:52
 0
Медіа
відео
1/8