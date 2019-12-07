Чому сьогодні треба прибрати в будинку і винести старе взуття: прикмети і забобони 11 лютого





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Іменини сьогодні святкують: Ігнатій, Костянтин, Леонтій, Юліан.



Народні прикмети на 11 лютого

– Ліс гуде і шумить 11 лютого – чекайте відлиги.



– Дме вітер – рік буде дощовим.



– Холодна погода – в серпні буде дуже спекотно.



Що можна робити 11 лютого

​1. Приберіть у своєму будинку. Це принесе вам благополуччя і достаток.



​2. Якщо цього дня викинути старе взуття, то увесь рік будете жити в достатку.



Що не можна робити 11 лютого

1. Цього дня не можна залишати незавершеними розпочаті справи.



​2. У цей день варто уникати будь-яких хірургічних втручань, а також перенесіть пломбування зубів на інший день, адже результат може бути невдалим.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 11 лютого в народному календарі відзначають день Святого Лаврентія та Ігнатія Богоносця. Їм моляться люди, у яких є проблеми із зором.Про це інформує 24 канал Ігнатій, Костянтин, Леонтій, Юліан.– Ліс гуде і шумить 11 лютого – чекайте відлиги.– Дме вітер – рік буде дощовим.– Холодна погода – в серпні буде дуже спекотно.​1. Приберіть у своєму будинку. Це принесе вам благополуччя і достаток.​2. Якщо цього дня викинути старе взуття, то увесь рік будете жити в достатку.1. Цього дня не можна залишати незавершеними розпочаті справи.​2. У цей день варто уникати будь-яких хірургічних втручань, а також перенесіть пломбування зубів на інший день, адже результат може бути невдалим.

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