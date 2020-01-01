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Волонтери готують подарунки для сина померлого атовця

Волонтери готують подарунки для сина померлого атовця
На Волині триває реалізація проекту «Діти Небесного Легіону».

Організатори повідомили про ще одну дитину, якій охочі можуть допомогти.

ЧИТАТИ БІЛЬШЕ ПРО ДІТЕЙ НЕБЕСНОГО ЛЕГІОНУ

Щоб допомогти, потрібно звертатися за цими контактами: (050) 973-44-84; (098) 948-14-50.

Незабаром святкуватиме 13-й день народження Олег Світлицький. Він є сином захисника України Олександра Світлицького, який став воїном-добровольцем у важкий для країни час. Олександр поєднував у собі надзвичайну людську доброту та силу богатирського духу, сміливість та відвагу. Був переможцем різноманітних змагань з армрестлінгу, метання колоди, перетягування каната. Участь в антитерористичній операції помітно підірвала його здоров’я, загострилися проблеми із серцем. Воно у нього збільшилося майже утричі, тому боєць потребував термінової операції з пересадки серця. Волонтери робили все для того, щоб знайти кошти на дороговартісну операцію за кордоном, однак боєць її так і не дочекався. Напівсиротами залишилися двоє дітей. Батько залишився для сина величезним авторитетом.

«Хочу вирости гідною людиною – таким, щоб тато, спостерігаючи з небес, міг би мною пишатися. Він був спортсменом і мав дуже багато медалей, дипломів, нагород; був для мене прикладом, тому без нього важко в моїх починаннях як спортсмена і взагалі в усьому», – розповідає хлопчина, котрий залишився без такої важливої підтримки.

Хлопчик старанно навчається в 7 класі. З усіх предметів найбільше любить фізкультуру. Додатково відвідує футбольну секцію, де є капітаном команди юних чемпіонів. Мама Олега каже, що син дуже розвинений та всюди встигає. Відвідує музичну школу по класу гітари та бере участь в конкурсах.

Дякуючи проекту «Старший брат» та, зокрема, Сергію Ващуку, який ним опікується, почав захоплюватися історією середньовіччя, займатися лицарськими боями. Відвідує клуб середньовічного бою «Айна Бера» та бере участь у змаганнях, звідки привозить нагороди та призові місця з міжнародних змагань.

Олег, дякуючи волонтерам подорожував по багатьох країнах. Мрій у нього ще дуже багато: піднятись на Еверест та Ейфелеву вежу, подорожувати по світу, знайомитися з різними людьми і відвідувати цікаві місця, побувати у незвичайних, навіть чудернацьких, місцях, навчитись кермувати автівкою та стрибнути з парашутом. Юнак мріє про зустріч з такими кумирами мільйонів як Ліонель Мессі та Кріштіану Роналдо.

Фінансово підтримати родину можна на картку:
ПРИВАТБАНК 5168 7573 2532 0820 - Світлицька Лариса.

Інформація для благодійників: Олег Світлицький - 13 років (13.02.2007). Локачинський р-н.
Ріст: 172 (розмір одягу - 46-48); Розмір взуття - 43.

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Теги: діти небесного легіону, АТО, волонтери, свято, день народження
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