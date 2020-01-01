Волонтери готують подарунки для сина померлого атовця

На Волині триває реалізація проекту «Діти Небесного Легіону».Організатори повідомили про ще одну дитину, якій охочі можуть допомогти.Незабаром святкуватиме 13-й день народження. Він є сином захисника України, який став воїном-добровольцем у важкий для країни час. Олександр поєднував у собі надзвичайну людську доброту та силу богатирського духу, сміливість та відвагу. Був переможцем різноманітних змагань з армрестлінгу, метання колоди, перетягування каната. Участь в антитерористичній операції помітно підірвала його здоров’я, загострилися проблеми із серцем. Воно у нього збільшилося майже утричі, тому боєць потребував термінової операції з пересадки серця. Волонтери робили все для того, щоб знайти кошти на дороговартісну операцію за кордоном, однак боєць її так і не дочекався. Напівсиротами залишилися двоє дітей. Батько залишився для сина величезним авторитетом.«Хочу вирости гідною людиною – таким, щоб тато, спостерігаючи з небес, міг би мною пишатися. Він був спортсменом і мав дуже багато медалей, дипломів, нагород; був для мене прикладом, тому без нього важко в моїх починаннях як спортсмена і взагалі в усьому», – розповідає хлопчина, котрий залишився без такої важливої підтримки.Хлопчик старанно навчається в 7 класі. З усіх предметів найбільше любить фізкультуру. Додатково відвідує футбольну секцію, де є капітаном команди юних чемпіонів. Мама Олега каже, що син дуже розвинений та всюди встигає. Відвідує музичну школу по класу гітари та бере участь в конкурсах.Дякуючи проекту «Старший брат» та, зокрема, Сергію Ващуку, який ним опікується, почав захоплюватися історією середньовіччя, займатися лицарськими боями. Відвідує клуб середньовічного бою «Айна Бера» та бере участь у змаганнях, звідки привозить нагороди та призові місця з міжнародних змагань.Олег, дякуючи волонтерам подорожував по багатьох країнах. Мрій у нього ще дуже багато: піднятись на Еверест та Ейфелеву вежу, подорожувати по світу, знайомитися з різними людьми і відвідувати цікаві місця, побувати у незвичайних, навіть чудернацьких, місцях, навчитись кермувати автівкою та стрибнути з парашутом. Юнак мріє про зустріч з такими кумирами мільйонів як Ліонель Мессі та Кріштіану Роналдо.ПРИВАТБАНК 5168 7573 2532 0820 - Світлицька Лариса.Олег Світлицький - 13 років (13.02.2007). Локачинський р-н.Ріст: 172 (розмір одягу - 46-48); Розмір взуття - 43.