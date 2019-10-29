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На Волині пенсіонер за кермом авто збив 20-річну дівчину

На Волині пенсіонер за кермом авто збив 20-річну дівчину
У Горохові автомобіль Daewoo Lanos збив 20-річну перехожу.

Автопригода сталась 11 лютого по 15 годині на вулиці Луцькій, -
пише ГУНП у Волинській області.

Зазначається, що автівкою Daewoo Lanos керував 76-річний житель райцентру Іваничі. Внаслідок ДТП потерпіла отримала тілесні ушкодження. Її госпіталізували у травматологію центральної районної лікарні.

За цим фактом ДТП відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.286 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу від 3,4 тис. грн. до 8,5 тис. грн. або виправні роботи на строк до двох років, або арешт на строк до шести місяців, або до трьох років обмеження волі.




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Теги: Горохів, аварія
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