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Покарали працівницю волинської митниці, яка «погоріла» на хабарі

Покарали працівницю волинської митниці, яка «погоріла» на хабарі
Головного державного інспектора відділу митного оформлення № 4 митного поста «Володимир-Волинський» покарали за одержання неправомірної вигод

Посадовиця 25 липня 2019 року одержала від громадянина 1 000 гривень за безперешкодне проходження ним митних формальностей та не створення штучних перешкод під час ввезення автомобілем на територію України пасажирів та товарів, - інформує пресслужба прокуратури у Волинській області.

Викрили працівницю митниці за оперативного супроводу працівників Управління Служби безпеки України у Волинській області.

Згодом вона щиро розкаялася у скоєному та активно сприяла розкриттю злочину, відтак, із нею уклали угоду про визнання винуватості.

Затвердивши угоду, суд призначив посадовиці покарання виді штрафу в розмірі 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права один рік обіймати посади у правоохоронних органах.

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Теги: суд, митниця, хабар, Володимир
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