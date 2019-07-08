Волинянка виготовляє ритуальні музичні інструменти з небезпечної отруйної рослини. ФОТО
Сьогодні, 07:36
Народна майстриня з Волині Людмила Бичкова виготовляє з небезпечного і отруйного борщівника давній музичний інструмент і оберіг.
Про це йдеться у спільноті 7-Б клас Рожищенської ЗОШ 2 у фейсбуці.
Народна умілиця розповіла дітям про своє незвичне заняття.
Як відомо, саме з борщівника виготовляють прадавній ритуальний музичний інструмент, який мольфари використовували для управління стихією дощу. Цей інструмент має назву дощовиця.
Галина Бичкова розповіла, що дощовицю виготовляють із пустотілих стовбурів рослин - кактуса, бамбука, соняшника та борщівника, який поширився і на Волині.
За словами майстрині, дощовиця є оберегом житла, тому її зберігають біля вхідних дверей або біля вікон. Цей оберіг захищає людину від заздрощів та злоби.Також є гарною прикрасою інтер'єру, адже "вишитий "в українському стилі.
Вироби пані Галини із борщівника - дощовиці - можна побачити на ярмарках на День Міста, на фестивалях українського духу. Нещодавно жінка виготовляла велику кількість оберегів для воїнів АТО.
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Про це йдеться у спільноті 7-Б клас Рожищенської ЗОШ 2 у фейсбуці.
Народна умілиця розповіла дітям про своє незвичне заняття.
Як відомо, саме з борщівника виготовляють прадавній ритуальний музичний інструмент, який мольфари використовували для управління стихією дощу. Цей інструмент має назву дощовиця.
Галина Бичкова розповіла, що дощовицю виготовляють із пустотілих стовбурів рослин - кактуса, бамбука, соняшника та борщівника, який поширився і на Волині.
За словами майстрині, дощовиця є оберегом житла, тому її зберігають біля вхідних дверей або біля вікон. Цей оберіг захищає людину від заздрощів та злоби.Також є гарною прикрасою інтер'єру, адже "вишитий "в українському стилі.
Вироби пані Галини із борщівника - дощовиці - можна побачити на ярмарках на День Міста, на фестивалях українського духу. Нещодавно жінка виготовляла велику кількість оберегів для воїнів АТО.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
Мольфари,борщівник,управління дощем....ідолопоклонство і чаклунство...біда...воно потрібно вчити дітей?ВИВЧАЙТЕ ЄВАНГЕЛІЮ!!!
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