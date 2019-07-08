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Волинянка виготовляє ритуальні музичні інструменти з небезпечної отруйної рослини. ФОТО

Волинянка виготовляє ритуальні музичні інструменти з небезпечної отруйної рослини. ФОТО
Народна майстриня з Волині Людмила Бичкова виготовляє з небезпечного і отруйного борщівника давній музичний інструмент і оберіг.

Про це йдеться у спільноті 7-Б клас Рожищенської ЗОШ 2 у фейсбуці.

Народна умілиця розповіла дітям про своє незвичне заняття.

Як відомо, саме з борщівника виготовляють прадавній ритуальний музичний інструмент, який мольфари використовували для управління стихією дощу. Цей інструмент має назву дощовиця.

Галина Бичкова розповіла, що дощовицю виготовляють із пустотілих стовбурів рослин - кактуса, бамбука, соняшника та борщівника, який поширився і на Волині.

За словами майстрині, дощовиця є оберегом житла, тому її зберігають біля вхідних дверей або біля вікон. Цей оберіг захищає людину від заздрощів та злоби.Також є гарною прикрасою інтер'єру, адже "вишитий "в українському стилі.

Вироби пані Галини із борщівника - дощовиці - можна побачити на ярмарках на День Міста, на фестивалях українського духу. Нещодавно жінка виготовляла велику кількість оберегів для воїнів АТО.

Волинянка виготовляє ритуальні музичні інструменти з небезпечної отруйної рослини. ФОТО
Волинянка виготовляє ритуальні музичні інструменти з небезпечної отруйної рослини. ФОТО
Волинянка виготовляє ритуальні музичні інструменти з небезпечної отруйної рослини. ФОТО
Волинянка виготовляє ритуальні музичні інструменти з небезпечної отруйної рослини. ФОТО
Волинянка виготовляє ритуальні музичні інструменти з небезпечної отруйної рослини. ФОТО
Волинянка виготовляє ритуальні музичні інструменти з небезпечної отруйної рослини. ФОТО
Волинянка виготовляє ритуальні музичні інструменти з небезпечної отруйної рослини. ФОТО
Волинянка виготовляє ритуальні музичні інструменти з небезпечної отруйної рослини. ФОТО
Волинянка виготовляє ритуальні музичні інструменти з небезпечної отруйної рослини. ФОТО
Волинянка виготовляє ритуальні музичні інструменти з небезпечної отруйної рослини. ФОТО

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Теги: Волинь, борщівник
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Коментарі 1
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Мольфари,борщівник,управління дощем....ідолопоклонство і чаклунство...біда...воно потрібно вчити дітей?ВИВЧАЙТЕ ЄВАНГЕЛІЮ!!!
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