Волинянка виготовляє ритуальні музичні інструменти з небезпечної отруйної рослини. ФОТО

Народна майстриня з Волині Людмила Бичкова виготовляє з небезпечного і отруйного борщівника давній музичний інструмент і оберіг.Про це йдеться у спільноті 7-Б клас Рожищенської ЗОШ 2 у фейсбуці.Народна умілиця розповіла дітям про своє незвичне заняття.Як відомо, саме з борщівника виготовляють прадавній ритуальний музичний інструмент, який мольфари використовували для управління стихією дощу. Цей інструмент має назву дощовиця.Галина Бичкова розповіла, що дощовицю виготовляють із пустотілих стовбурів рослин - кактуса, бамбука, соняшника та борщівника, який поширився і на Волині.За словами майстрині, дощовиця є оберегом житла, тому її зберігають біля вхідних дверей або біля вікон. Цей оберіг захищає людину від заздрощів та злоби.Також є гарною прикрасою інтер'єру, адже "вишитий "в українському стилі.Вироби пані Галини із борщівника - дощовиці - можна побачити на ярмарках на День Міста, на фестивалях українського духу. Нещодавно жінка виготовляла велику кількість оберегів для воїнів АТО.