Поблизу Луцька затримали водія, який у багажнику перевозив три великі сумки з сигаретами
Сьогодні, 09:46
Поблизу Луцька вранці 13 лютого патрульні зупинили водія Renault Megane під керуванням 57-річного чоловіка.
Під час перевірки в багажнику виявили три великі сумки, що викликало підозру. Усередині було більше 300 блоків сигарет, як з акцизними марками, так і без них, - пише патрульна поліція Волинської області.
Тож на місце викликали слідчо-оперативну групу.
Також безакцизні сигарети виявили 12 лютого в Ковелі. Їх перевозив водій Renault Trafic, якого зупинили на вулиці Окружній, близько 17-ї години вечора. Далі на місці працювала слідчо-оперативна група.
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Під час перевірки в багажнику виявили три великі сумки, що викликало підозру. Усередині було більше 300 блоків сигарет, як з акцизними марками, так і без них, - пише патрульна поліція Волинської області.
Тож на місце викликали слідчо-оперативну групу.
Також безакцизні сигарети виявили 12 лютого в Ковелі. Їх перевозив водій Renault Trafic, якого зупинили на вулиці Окружній, близько 17-ї години вечора. Далі на місці працювала слідчо-оперативна група.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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