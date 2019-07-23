Поблизу Луцька затримали водія, який у багажнику перевозив три великі сумки з сигаретами

Поблизу Луцька вранці 13 лютого патрульні зупинили водія Renault Megane під керуванням 57-річного чоловіка.Під час перевірки в багажнику виявили три великі сумки, що викликало підозру. Усередині було більше 300 блоків сигарет, як з акцизними марками, так і без них, - пише патрульна поліція Волинської області.Тож на місце викликали слідчо-оперативну групу.Також безакцизні сигарети виявили 12 лютого в Ковелі. Їх перевозив водій Renault Trafic, якого зупинили на вулиці Окружній, близько 17-ї години вечора. Далі на місці працювала слідчо-оперативна група.