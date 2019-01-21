У метро Києва жінка намагалася викрасти 5-річного хлопчика. ВІДЕО

У Києві жінка схопила 5-річного хлопчика та потягнула його за собою, але її завадили матір дитини та небайдужі перехожі. Правоохоронці затримали жінку в момент, коли вона спробувала втекти з місця події.До столичної поліції надійшло повідомлення про те, що на станції метро «Лук’янівська» невідома намагалась викрасти малолітню дитину. Поліцейський, який негайно прибув на місце події, затримав жінку, - пише відділ комунікації поліції Києва.Як повідомив начальник управління поліції в метрополітені столичної поліції Михайло Ніконов, правопорушницею виявилася 32-річна уродженка Хмельницької області:«Жінку затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Відомості про подію внесли в Єдиний реєстр досудових розслідувань за частиною другою статті 15, частиною другою статті 146 (Замах на викрадення людини) Кримінального кодексу України. Її загрожує до п'яти років позбавлення волі. Встановлюються всі обставини події».