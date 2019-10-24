Волинянин автівкою збив двох пішоходів: один чоловік загинув, інший – у лікарні
Сьогодні, 11:26
На автодорозі поблизу села Вужиськ Ратнівського району автомобіль Volkswagen Passat збив двох пішоходів. Внаслідок ДТП один перехожий загинув на місці, іншого госпіталізували.
Автопригода сталась 12 лютого близько 21 години, - пише ГУНП у Волинській області.
За кермом транспортного засобу перебував 58-річний житель Ратнівського району. Водій збив двох перехожих, які перебували на проїжджій частині дороги.
Внаслідок автопригоди 42-річний пішохід, житель Старовижівського району, загинув на місці події. Його ровесника, жителя Ратнівського району, госпіталізували в центральну району лікарню.
За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого слідчі відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавленням волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.
Досудове розслідування триває.
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Автопригода сталась 12 лютого близько 21 години, - пише ГУНП у Волинській області.
За кермом транспортного засобу перебував 58-річний житель Ратнівського району. Водій збив двох перехожих, які перебували на проїжджій частині дороги.
Внаслідок автопригоди 42-річний пішохід, житель Старовижівського району, загинув на місці події. Його ровесника, жителя Ратнівського району, госпіталізували в центральну району лікарню.
За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого слідчі відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавленням волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.
Досудове розслідування триває.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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