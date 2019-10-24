Волинянин автівкою збив двох пішоходів: один чоловік загинув, інший – у лікарні

На автодорозі поблизу села Вужиськ Ратнівського району автомобіль Volkswagen Passat збив двох пішоходів. Внаслідок ДТП один перехожий загинув на місці, іншого госпіталізували.Автопригода сталась 12 лютого близько 21 години, - пише ГУНП у Волинській області.За кермом транспортного засобу перебував 58-річний житель Ратнівського району. Водій збив двох перехожих, які перебували на проїжджій частині дороги.Внаслідок автопригоди 42-річний пішохід, житель Старовижівського району, загинув на місці події. Його ровесника, жителя Ратнівського району, госпіталізували в центральну району лікарню.За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого слідчі відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавленням волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.Досудове розслідування триває.