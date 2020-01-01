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Судитимуть трьох українців, які нелегально переправляли в'єтнамців до Німеччини

Судитимуть трьох українців, які нелегально переправляли в'єтнамців до Німеччини
Українці допомагали в'єтнамцям нелегально потрапити з Польщі до Німеччини.

Як повідомляє Yavp.pl з посиланням на сайт прикордонної служби Польщі, троє громадян України отримали звинувачення в організації нелегальної міграції та сприянні незаконному перетину кордону. Справу після кілька місячного розслідування скерували до суду.

В липні минулого року польські прикордонники біля селища Швєцко (Любуське воєводство) затримали 9 громадян В'єтнаму, які намагалися незаконно перетнути кордон з Німеччиною, та двох українців, які їм в цьому допомагали.

Під час слідчих дій виявили причетність ще одного громадянина України до справи. Його також затримали. За скоєне трьом українцям, а також вєтнамцям, тепер загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до 3-х років.

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Теги: Суд, Польща, українці, в'єтнамці
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