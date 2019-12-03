Вахович розповіла, чи порозумілася Волиньрада з новим головою ОДА

Голова Волинської обласної радирозповіла про те, чи змогли знайти спільну мову з облдержадміністрацією на чолі з її новим очільникомПро це йшлося під час програми «Відкрита влада. область» на телеканалі «Аверс».Нагадаємо, 3 грудня у стінах облдержадміністрації перший заступник керівника Офісу президента Українипредставив нового очільника Волині. Ним став уродженець Луганщини Юрій Погуляйко, який до цього призначення був заступником голови Луганської обласної державної адміністрації. Волинь прийняла нового голову ОДА не дуже гостинно. Невдоволення таким кадровим рішенням висловили напередодні призначення Волинська обласна рада та Луцька міська рада.Тож учора, 12 лютого, під час ефіру журналісти цікавилися у Ірини Вахович, як нині, через понад два місяці після призначення, взаємодіють між собою дві гілки влади на Волині, які представляють облрада та ОДА.«Так, ми пам’ятаємо, як приймали. Для так це призначення виглядало як загроза: зовнішня людина, абсолютно недотична до нашої терарії. Але На сьогодні можу з впевненістю сказати, що та команда, яка є, намагається визначати стратегічні точки, і в цих точках вони дослухаються до обласної ради», - сказала Вахович.За її словами, разом із Юрієм Погуляйкою у неї були спільні робочі поїздки і у прикордонні території, і в Олику, і на міжнародний форум в польське місто Жешув, де вони спільно презентували стратегічне бачення розвитку області.«В облдержадміністрації сьогодні є бачення щодо залучення додаткового фінансування, бо для обласні мало виділили коштів на дороги. У цьому напрямку рухається нова команда.Так склалося, що голови ОДА ще не було на наших сесіях. Це поки співпадало з нарадами у Києві. Але в робочому порядку у нас є спілкування, є розуміння, є бачення. Це нові люди поки для цієї системи, вони ще вникають. Але спільна позиція є: Волинь – транскордонний регіон, туристичний. Голова ОДА вже був у санаторії «Лісова пісня», після чого підтримав і подав проект реконструкції на фінансування ДФРР», – розповіла Ірина Вахович.Вона також додала, що наразі в області працюють над тим, аби у перспективі розширити митний пункт пропуску «Ягодин», оскільки польська сторона має намір значно розширити територію митниці зі свого боку. Тож наразі, за її інформацією, Погуляйко працює і у цьому напрямку.«Співпраця є і порозуміння є, сподіваюся, що і результат буде», – резюмувала голова Волиньради.