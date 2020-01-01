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Погода в Луцьку та Волинській області на п'ятницю, 14 лютого

Погода в Луцьку та Волинській області на п'ятницю, 14 лютого
У Волинській області у п'ятницю очікується хмарна з проясненнями погода.

Про це повідомляє Волинський гідрометцентр.

Вночі без істотних опадів, вдень невеликий дощ з мокрим снігом. Вночі та вранці ожеледиця. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі від 4º морозу до 1º тепла, вдень 0-5º тепла.

У Луцьку - хмарно з проясненнями. Вночі без істотних опадів, вдень невеликий дощ з мокрим снігом. Вночі та вранці ожеледиця. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі від 1-3º морозу, вдень 2-4º тепла.


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Теги: прогноз погоди, Луцьк, Волинська область
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