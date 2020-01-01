Погода в Луцьку та Волинській області на п'ятницю, 14 лютого
Сьогодні, 20:00
У Волинській області у п'ятницю очікується хмарна з проясненнями погода.
Про це повідомляє Волинський гідрометцентр.
Вночі без істотних опадів, вдень невеликий дощ з мокрим снігом. Вночі та вранці ожеледиця. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі від 4º морозу до 1º тепла, вдень 0-5º тепла.
У Луцьку - хмарно з проясненнями. Вночі без істотних опадів, вдень невеликий дощ з мокрим снігом. Вночі та вранці ожеледиця. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі від 1-3º морозу, вдень 2-4º тепла.
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Про це повідомляє Волинський гідрометцентр.
Вночі без істотних опадів, вдень невеликий дощ з мокрим снігом. Вночі та вранці ожеледиця. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі від 4º морозу до 1º тепла, вдень 0-5º тепла.
У Луцьку - хмарно з проясненнями. Вночі без істотних опадів, вдень невеликий дощ з мокрим снігом. Вночі та вранці ожеледиця. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі від 1-3º морозу, вдень 2-4º тепла.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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