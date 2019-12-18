З луцькими перевізниками продовжили договори на п'ять років





Про це йшлося 13 лютого під час позачергового засідання виконавчого комітету Луцької міської ради, -



Як вказано в пояснювальних записках до проєктів рішень, укладати договори з перевізниками терміном на п’ять років слід згідно з нововведеннями у постанові Кабміну «Про затвердження Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування».



Отож, виконком вирішив внести зміни до відповідних рішень, визначивши термін дії договорів на перевезення пасажирів у п’ять років.



Мова йде про такі маршрути: № 22 «Карбишева – с. Милуші», № 11 «Шота Руставелі – Карбишева» та № 28 «Карбишева – Дружби Народів».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Термін дії договорів на перевезення пасажирів за окремими маршрутами – № 11, 22, 28 – становитиме п’ять років.Про це йшлося 13 лютого під час позачергового засідання виконавчого комітету Луцької міської ради, - пише ІА Волинські новини.Як вказано в пояснювальних записках до проєктів рішень, укладати договори з перевізниками терміном на п’ять років слід згідно з нововведеннями у постанові Кабміну «Про затвердження Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування».Отож, виконком вирішив внести зміни до відповідних рішень, визначивши термін дії договорів на перевезення пасажирів у п’ять років.Мова йде про такі маршрути: № 22 «Карбишева – с. Милуші», № 11 «Шота Руставелі – Карбишева» та № 28 «Карбишева – Дружби Народів».

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію