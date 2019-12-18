З луцькими перевізниками продовжили договори на п'ять років
Сьогодні, 08:11
Термін дії договорів на перевезення пасажирів за окремими маршрутами – № 11, 22, 28 – становитиме п’ять років.
Про це йшлося 13 лютого під час позачергового засідання виконавчого комітету Луцької міської ради, - пише ІА Волинські новини.
Як вказано в пояснювальних записках до проєктів рішень, укладати договори з перевізниками терміном на п’ять років слід згідно з нововведеннями у постанові Кабміну «Про затвердження Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування».
Отож, виконком вирішив внести зміни до відповідних рішень, визначивши термін дії договорів на перевезення пасажирів у п’ять років.
Мова йде про такі маршрути: № 22 «Карбишева – с. Милуші», № 11 «Шота Руставелі – Карбишева» та № 28 «Карбишева – Дружби Народів».
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Про це йшлося 13 лютого під час позачергового засідання виконавчого комітету Луцької міської ради, - пише ІА Волинські новини.
Як вказано в пояснювальних записках до проєктів рішень, укладати договори з перевізниками терміном на п’ять років слід згідно з нововведеннями у постанові Кабміну «Про затвердження Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування».
Отож, виконком вирішив внести зміни до відповідних рішень, визначивши термін дії договорів на перевезення пасажирів у п’ять років.
Мова йде про такі маршрути: № 22 «Карбишева – с. Милуші», № 11 «Шота Руставелі – Карбишева» та № 28 «Карбишева – Дружби Народів».
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