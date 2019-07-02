Розповіли, яким буде новий е-паспорт українців
Сьогодні, 08:50
Віцепрем’єр-міністр та міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров оприлюднив декілька варіантів дизайну електронного паспорта, над якими працюють у Мінцифрі.
Пропозиції урядовець оприлюднив у Facebook, - повідомляє Укрінформ.
«Ми довго обговорювали дизайн паспорта. Що потрібно виносити на лицьову сторону, що сховати в розгорнуте відображення за натиском (там буде схована вся-вся інформація: строк дійсності, стать, громадянство та інше», – зазначив Федоров.
За його словами, розробники вважають, що найголовніші дані паспорта: фото, ПІБ, номер документа. Все інше можна сховати. Тому, на відміну від водійських посвідчень, вони збільшили фото (заклали ідею його збільшення за натиском).
Віцепрем’єр-міністр повідомив, що згодом можливість отримати в мобільний додаток цифровий документ матимуть власники закордонного паспорта та ID-картки.
«За допомогою паспорта в смартфоні у нас з вами буде можливість пересуватися країною на потягах та літаках, ідентифікувати особистість у державних установах, отримувати посилки (і ще багато життєвих ситуацій)», – підкреслив він.
Федоров додав, що як і на водійських посвідченнях там діятиме QR-код для перевірки дійсності документа.
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Пропозиції урядовець оприлюднив у Facebook, - повідомляє Укрінформ.
«Ми довго обговорювали дизайн паспорта. Що потрібно виносити на лицьову сторону, що сховати в розгорнуте відображення за натиском (там буде схована вся-вся інформація: строк дійсності, стать, громадянство та інше», – зазначив Федоров.
За його словами, розробники вважають, що найголовніші дані паспорта: фото, ПІБ, номер документа. Все інше можна сховати. Тому, на відміну від водійських посвідчень, вони збільшили фото (заклали ідею його збільшення за натиском).
Віцепрем’єр-міністр повідомив, що згодом можливість отримати в мобільний додаток цифровий документ матимуть власники закордонного паспорта та ID-картки.
«За допомогою паспорта в смартфоні у нас з вами буде можливість пересуватися країною на потягах та літаках, ідентифікувати особистість у державних установах, отримувати посилки (і ще багато життєвих ситуацій)», – підкреслив він.
Федоров додав, що як і на водійських посвідченнях там діятиме QR-код для перевірки дійсності документа.
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