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У Луцькому районі автівка збила жінку та врізалася в дерево: потерпіла – у реанімації

У Луцькому районі автівка збила жінку та врізалася в дерево: потерпіла – у реанімації
В селі Охотин Луцького району по вулиці Лісовій автомобіль Diahatsu Applause збив перехожу та врізався в дерево. Потерпілу госпіталізували.

Дорожньо-транспортна пригода сталася учора, 13 лютого, по 20 годині, - інформує сектор комунікації поліції Волині.

За кермом транспортного засобу перебував 39-річний житель Луцького району. Поліцейські попередньо встановили, що водій, перебуваючи за кермом в стані алкогольного сп’яніння, допустив наїзд на 59-річну місцеву жительку, котра стояла на узбіччі дороги та врізався у дерево.

Внаслідок ДТП потерпіла отримала тілесні ушкодження. Її госпіталізували у реанімацію міської клінічної лікарні.

За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило тяжкі тілесні ушкодження потерпілій слідчі відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавленням волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого. Досудове розслідування триває.


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Теги: Луцький район, автомобіль, потерпіла, аварія
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