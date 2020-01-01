У Луцькому районі автівка збила жінку та врізалася в дерево: потерпіла – у реанімації





Дорожньо-транспортна пригода сталася учора, 13 лютого, по 20 годині, - інформує



За кермом транспортного засобу перебував 39-річний житель Луцького району. Поліцейські попередньо встановили, що водій, перебуваючи за кермом в стані алкогольного сп’яніння, допустив наїзд на 59-річну місцеву жительку, котра стояла на узбіччі дороги та врізався у дерево.



Внаслідок ДТП потерпіла отримала тілесні ушкодження. Її госпіталізували у реанімацію міської клінічної лікарні.



За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило тяжкі тілесні ушкодження потерпілій слідчі відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавленням волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого. Досудове розслідування триває.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В селі Охотин Луцького району по вулиці Лісовій автомобіль Diahatsu Applause збив перехожу та врізався в дерево. Потерпілу госпіталізували.Дорожньо-транспортна пригода сталася учора, 13 лютого, по 20 годині, - інформує сектор комунікації поліції Волині. За кермом транспортного засобу перебував 39-річний житель Луцького району. Поліцейські попередньо встановили, що водій, перебуваючи за кермом в стані алкогольного сп’яніння, допустив наїзд на 59-річну місцеву жительку, котра стояла на узбіччі дороги та врізався у дерево.Внаслідок ДТП потерпіла отримала тілесні ушкодження. Її госпіталізували у реанімацію міської клінічної лікарні.За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило тяжкі тілесні ушкодження потерпілій слідчі відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавленням волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого. Досудове розслідування триває.

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