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Чоловік замовив вбивство колишньої дружини у Києві за одну тисячу доларів

Чоловік замовив вбивство колишньої дружини у Києві за одну тисячу доларів
Співробітники СБУ викрили та попередили замовне вбивство співробітниці Національної академії Служби, що у Києві.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Правоохоронці встановили, що мешканець одного з міст Кіровоградщини шукає кілера для вбивства колишньої дружини. З жінкою у замовника тривають судові суперечки щодо визначення місця проживання спільної дитини та виплати аліментів.

Так, правоохоронці здійснили у Києві імітацію зникнення та обстановки вбивства жертви, після чого повідомили замовника про його виконання. Життя дружини він оцінив в одну тисячу доларів США.

Для реалізації злочинного задуму організатор вбивства ретельно готувався та конспірувався. Для спілкування з виконавцем він використовував спеціально придбані засоби зв’язку, кошти перераховував через банківські платіжні системи.

Співробітники СБ України затримали колишнього чоловіка одразу після перерахування «кілеру» останньої суми коштів за виконану роботу в одному із райцентрів Кіровоградщини.

Наразі тривають слідчі дії.


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Теги: вбивство, замовлення, кілер
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