Чоловік замовив вбивство колишньої дружини у Києві за одну тисячу доларів

Співробітники СБУ викрили та попередили замовне вбивство співробітниці Національної академії Служби, що у Києві.Про це повідомила пресслужба СБУ.Правоохоронці встановили, що мешканець одного з міст Кіровоградщини шукає кілера для вбивства колишньої дружини. З жінкою у замовника тривають судові суперечки щодо визначення місця проживання спільної дитини та виплати аліментів.Так, правоохоронці здійснили у Києві імітацію зникнення та обстановки вбивства жертви, після чого повідомили замовника про його виконання. Життя дружини він оцінив в одну тисячу доларів США.Для реалізації злочинного задуму організатор вбивства ретельно готувався та конспірувався. Для спілкування з виконавцем він використовував спеціально придбані засоби зв’язку, кошти перераховував через банківські платіжні системи.Співробітники СБ України затримали колишнього чоловіка одразу після перерахування «кілеру» останньої суми коштів за виконану роботу в одному із райцентрів Кіровоградщини.Наразі тривають слідчі дії.