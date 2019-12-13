Підземний паркінг у «Dream Town» – комфортне місце для вашого авто*

Сьогодні в Луцьку гостро стоїть проблема нестачі вільного простору. Насамперед, це стосується паркувальних місць.Необхідність збільшення кількості підземних паркінгів не піддається сумніву. Будь-який автовласник, у якого немає гаража або зарезервованого паркомісця місця поруч з будинком, часто має труднощі з пошуком стоянки. Підземні паркінги – реальне вирішення цих проблем. У будь-який час дня і ночі ваше паркомісце завжди вільне.Умови, в які потрапляє автомобіль, залишений в підземному паркінгу, однозначно можна назвати тепличними:- автомобілісту не доводиться турбуватися, що він повернеться в розпечену сонцем або навпаки переохолоджену машину;- не доведеться чистити свій автомобіль від снігу та криги взимку;- навесні і восени ви заощадите кошти на мийці, а влітку підземний паркінг захистить лакофарбове покриття автомобіля від пилу та вицвітання.У ситуації, коли паркувальних місць мало, всі прагнуть поставити автомобіль максимально щільно і, як результат, – подряпини та потертості на автомобілях, які, на жаль, також є частою проблемою для автолюбителів. І тут підземний паркінг є порятунком від таких ушкоджень.Зараз очевидно, що підземний паркінг – це один з найважливіших елементів інфраструктури будь-якої будівлі. Саме тому убудують підземний паркінг для різних за габаритами транспортних засобів. Крім того, якщо ви вже проживаєте у Привокзальному районі, але потреба в паркінгу існує, у вас є унікальна можливість купити паркувальне місце в «Dream Town» без придбання квартири в ньому.Ознайомитися з площею, дізнатися вартість і вибрати місце для паркування ви можете в консультаційному центрі на вулиці Привокзальній, 12.Зараз діють вигідні умови придбання:- 10% перший платіж;- 12 місяців розтермінування;- купуючи одночасно квартиру та паркінг, ви заощаджуєте 25 000 грн.