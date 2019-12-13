вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Підземний паркінг у «Dream Town» – комфортне місце для вашого авто*

Підземний паркінг у «Dream Town» – комфортне місце для вашого авто*
Сьогодні в Луцьку гостро стоїть проблема нестачі вільного простору. Насамперед, це стосується паркувальних місць.

Необхідність збільшення кількості підземних паркінгів не піддається сумніву. Будь-який автовласник, у якого немає гаража або зарезервованого паркомісця місця поруч з будинком, часто має труднощі з пошуком стоянки. Підземні паркінги – реальне вирішення цих проблем. У будь-який час дня і ночі ваше паркомісце завжди вільне.

Умови, в які потрапляє автомобіль, залишений в підземному паркінгу, однозначно можна назвати тепличними:

- автомобілісту не доводиться турбуватися, що він повернеться в розпечену сонцем або навпаки переохолоджену машину;
- не доведеться чистити свій автомобіль від снігу та криги взимку;
- навесні і восени ви заощадите кошти на мийці, а влітку підземний паркінг захистить лакофарбове покриття автомобіля від пилу та вицвітання.

У ситуації, коли паркувальних місць мало, всі прагнуть поставити автомобіль максимально щільно і, як результат, – подряпини та потертості на автомобілях, які, на жаль, також є частою проблемою для автолюбителів. І тут підземний паркінг є порятунком від таких ушкоджень.

Зараз очевидно, що підземний паркінг – це один з найважливіших елементів інфраструктури будь-якої будівлі. Саме тому у «Dream Town» будують підземний паркінг для різних за габаритами транспортних засобів. Крім того, якщо ви вже проживаєте у Привокзальному районі, але потреба в паркінгу існує, у вас є унікальна можливість купити паркувальне місце в «Dream Town» без придбання квартири в ньому.

Ознайомитися з площею, дізнатися вартість і вибрати місце для паркування ви можете в консультаційному центрі на вулиці Привокзальній, 12.

Зараз діють вигідні умови придбання:

- 10% перший платіж;
- 12 місяців розтермінування;
- купуючи одночасно квартиру та паркінг, ви заощаджуєте 25 000 грн.

Детальніше можна ознайомитись на сайті
https://dream-town.com.ua/ Тел. 099 327 27 27
Підземний паркінг у «Dream Town» – комфортне місце для вашого авто*

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Dream Town, підземні паркінги, Луцьк, паркомісце
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
ТОП «чисто волинських» валентинок від редакції ВолиньPost
Хто хоче сісти у крісло голови Старовижівської РДА
Не підписав декларацію – лікуйся за свої гроші: що волинянам треба знати про другу хвилю медреформи
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Дніпрі водій, тікаючи від поліції, збив трьох пішоходів
Сьогодні, 10:28
Підземний паркінг у «Dream Town» – комфортне місце для вашого авто*
Сьогодні, 10:01
У пожежі на Волині загинув молодий чоловік з інвалідністю
Сьогодні, 09:58
У Ковелі горіла баня
Сьогодні, 09:52
У Луцьку посеред вулиці спіймали молодика з наркотиками
Сьогодні, 09:43
Схожі новини
Панорамні вікна в «Dream Town» – комфортний «клімат-контроль» для оселі* Панорамні вікна в «Dream Town» – комфортний «клімат-контроль» для оселі*
05 лютий, 13:41
Житловий тренд: чи потрібні лучанам «розумні» квартири* Житловий тренд: чи потрібні лучанам «розумні» квартири*
13 грудень, 2019, 12:15
Новий квартал Луцька ЖК «Дрім Таун» чекає щасливих мешканців* Новий квартал Луцька ЖК «Дрім Таун» чекає щасливих мешканців*
25 вересень, 2019, 11:30
Історії будинків, що народжуються з компанією «Єврохолдінг»* Історії будинків, що народжуються з компанією «Єврохолдінг»*
09 серпень, 2019, 11:50
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Дніпрі водій, тікаючи від поліції, збив трьох пішоходів
Сьогодні, 10:28
 0
Підземний паркінг у «Dream Town» – комфортне місце для вашого авто*
Сьогодні, 10:01
 0
У пожежі на Волині загинув молодий чоловік з інвалідністю
Сьогодні, 09:58
 0
У Ковелі горіла баня
Сьогодні, 09:52
 0
У Луцьку посеред вулиці спіймали молодика з наркотиками
Сьогодні, 09:43
 0
Медіа
відео
1/8