Підземний паркінг у «Dream Town» – комфортне місце для вашого авто*
Сьогодні, 10:01
Сьогодні в Луцьку гостро стоїть проблема нестачі вільного простору. Насамперед, це стосується паркувальних місць.
Необхідність збільшення кількості підземних паркінгів не піддається сумніву. Будь-який автовласник, у якого немає гаража або зарезервованого паркомісця місця поруч з будинком, часто має труднощі з пошуком стоянки. Підземні паркінги – реальне вирішення цих проблем. У будь-який час дня і ночі ваше паркомісце завжди вільне.
Умови, в які потрапляє автомобіль, залишений в підземному паркінгу, однозначно можна назвати тепличними:
- автомобілісту не доводиться турбуватися, що він повернеться в розпечену сонцем або навпаки переохолоджену машину;
- не доведеться чистити свій автомобіль від снігу та криги взимку;
- навесні і восени ви заощадите кошти на мийці, а влітку підземний паркінг захистить лакофарбове покриття автомобіля від пилу та вицвітання.
У ситуації, коли паркувальних місць мало, всі прагнуть поставити автомобіль максимально щільно і, як результат, – подряпини та потертості на автомобілях, які, на жаль, також є частою проблемою для автолюбителів. І тут підземний паркінг є порятунком від таких ушкоджень.
Зараз очевидно, що підземний паркінг – це один з найважливіших елементів інфраструктури будь-якої будівлі. Саме тому у «Dream Town» будують підземний паркінг для різних за габаритами транспортних засобів. Крім того, якщо ви вже проживаєте у Привокзальному районі, але потреба в паркінгу існує, у вас є унікальна можливість купити паркувальне місце в «Dream Town» без придбання квартири в ньому.
Ознайомитися з площею, дізнатися вартість і вибрати місце для паркування ви можете в консультаційному центрі на вулиці Привокзальній, 12.
Зараз діють вигідні умови придбання:
- 10% перший платіж;
- 12 місяців розтермінування;
- купуючи одночасно квартиру та паркінг, ви заощаджуєте 25 000 грн.
Детальніше можна ознайомитись на сайті
https://dream-town.com.ua/ Тел. 099 327 27 27
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Необхідність збільшення кількості підземних паркінгів не піддається сумніву. Будь-який автовласник, у якого немає гаража або зарезервованого паркомісця місця поруч з будинком, часто має труднощі з пошуком стоянки. Підземні паркінги – реальне вирішення цих проблем. У будь-який час дня і ночі ваше паркомісце завжди вільне.
Умови, в які потрапляє автомобіль, залишений в підземному паркінгу, однозначно можна назвати тепличними:
- автомобілісту не доводиться турбуватися, що він повернеться в розпечену сонцем або навпаки переохолоджену машину;
- не доведеться чистити свій автомобіль від снігу та криги взимку;
- навесні і восени ви заощадите кошти на мийці, а влітку підземний паркінг захистить лакофарбове покриття автомобіля від пилу та вицвітання.
У ситуації, коли паркувальних місць мало, всі прагнуть поставити автомобіль максимально щільно і, як результат, – подряпини та потертості на автомобілях, які, на жаль, також є частою проблемою для автолюбителів. І тут підземний паркінг є порятунком від таких ушкоджень.
Зараз очевидно, що підземний паркінг – це один з найважливіших елементів інфраструктури будь-якої будівлі. Саме тому у «Dream Town» будують підземний паркінг для різних за габаритами транспортних засобів. Крім того, якщо ви вже проживаєте у Привокзальному районі, але потреба в паркінгу існує, у вас є унікальна можливість купити паркувальне місце в «Dream Town» без придбання квартири в ньому.
Ознайомитися з площею, дізнатися вартість і вибрати місце для паркування ви можете в консультаційному центрі на вулиці Привокзальній, 12.
Зараз діють вигідні умови придбання:
- 10% перший платіж;
- 12 місяців розтермінування;
- купуючи одночасно квартиру та паркінг, ви заощаджуєте 25 000 грн.
Детальніше можна ознайомитись на сайті
https://dream-town.com.ua/ Тел. 099 327 27 27
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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