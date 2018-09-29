На Волині викрили схему продажу цигарок з окупованої території





Черговим позитивним результатом спільної роботи стало викриття низки місць накопичення контрафактної продукції у Донецькій, Волинській, Дніпропетровській та Одеській областях, -



Досудовим розслідуванням встановлено, що група місцевих мешканців Донеччини, діючи за попередньою змовою з не встановленими на даний час військовослужбовцями ЗС України, організували переміщення через лінію розмежування контрафактних тютюнових виробів у великих обсягах, які в подальшому розповсюджували по території України.



15 лютого за результатами проведення понад 90 обшуків на території 4 областей (залучено понад 500 правоохоронців) за місцями мешкання фігурантів, складських та офісних приміщеннях виявлено та вилучено 1500 ящиків тютюнових виробів (750 тис пачок цигарок) на загальну суму понад 20 млн грн, грошові кошти на суму понад 900 тис грн, які були одержанні від злочинної діяльності, чорнові записи, комп’ютерну техніку, а також вогнепальну зброю та набої.



Готуються клопотання до суду про накладення арешту на вилучене майно. Встановлюються усі обставини злочинної діяльності та коло причетних до злочинів осіб.



Оперативне супроводження – ДСР Національної поліції України, його Донецьке, Волинське управління, Донецько-Луганське та Східне регіональні управління Державної прикордонної служби України, Донецький, Луцький, Краматорський та Одеський прикордонні загони.



Досудове розслідування триває.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Прокуратура Донецької області у взаємодії з іншими правоохоронними органами Донеччини продовжує активно реалізовувати комплекс заходів, які направлені на недопущення протиправного ввезення з непідконтрольної території на територію України контрафактної продукції (тютюнових виробів).Черговим позитивним результатом спільної роботи стало викриття низки місць накопичення контрафактної продукції у Донецькій, Волинській, Дніпропетровській та Одеській областях, - пишуть на сайті генпрокурора.Досудовим розслідуванням встановлено, що група місцевих мешканців Донеччини, діючи за попередньою змовою з не встановленими на даний час військовослужбовцями ЗС України, організували переміщення через лінію розмежування контрафактних тютюнових виробів у великих обсягах, які в подальшому розповсюджували по території України.15 лютого за результатами проведення понад 90 обшуків на території 4 областей (залучено понад 500 правоохоронців) за місцями мешкання фігурантів, складських та офісних приміщеннях виявлено та вилучено 1500 ящиків тютюнових виробів (750 тис пачок цигарок) на загальну суму понад 20 млн грн, грошові кошти на суму понад 900 тис грн, які були одержанні від злочинної діяльності, чорнові записи, комп’ютерну техніку, а також вогнепальну зброю та набої.Готуються клопотання до суду про накладення арешту на вилучене майно. Встановлюються усі обставини злочинної діяльності та коло причетних до злочинів осіб.Оперативне супроводження – ДСР Національної поліції України, його Донецьке, Волинське управління, Донецько-Луганське та Східне регіональні управління Державної прикордонної служби України, Донецький, Луцький, Краматорський та Одеський прикордонні загони.Досудове розслідування триває.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію