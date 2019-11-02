У Ковелі провели турнір з настільного тенісу





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Уже третій рік поспіль міська рада, відділ фізичної культури та спорту виконавчого комітету разом з міськрайонною організацією Української Спілки ветеранів Афганістану проводять у Ковелі турнір з настільного тенісу серед юнаків та дівчат до Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав.



Цьогоріч фінальні змагання відбулися 9 лютого. У них взяли участь 57 спортсменів, які представляли 6 команд з міст Ковель, Любомль, Рожище, Ковельського, Горохівського і Старовижівського районів.



На урочистому відкритті до учасників звернувся голова Ковельської міськрайонної організації УСВ Афганістану, учасник бойових дій Микола Савосюк. Він коротко розказав молоді про афганську війну, героїзм наших солдатів та офіцерів, про втрати, які понесла Україна та Ковельщина.



Микола Іванович побажав усім, щоб на нашу землю скоріше прийшов мир і наш народ ніколи більше не знав болю втрат на полях битв, а боротьба за перемогу була тільки під час змагань. Він наголосив на важливості займатися спортом, вести здоровий спосіб життя і при необхідності бути готовим стати на захист своєї Батьківщини.



В особистому розряді юнаки змагались у 4 вікових групах. Окремо вели боротьбу дівчата. Переможців та призерів змагань нагородили грамотами і медалями від міськрайонної організації УСВ Афганістану. Кубок переможця отримав і капітан команди Ковельської КДЮСШ Дмитро Краснов.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Ковелі тенісисти приурочили турнір Дню вшанування учасників бойових дій на території інших держав.Про це інформує Ковельська міська рада.Уже третій рік поспіль міська рада, відділ фізичної культури та спорту виконавчого комітету разом з міськрайонною організацією Української Спілки ветеранів Афганістану проводять у Ковелі турнір з настільного тенісу серед юнаків та дівчат до Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав.Цьогоріч фінальні змагання відбулися 9 лютого. У них взяли участь 57 спортсменів, які представляли 6 команд з міст Ковель, Любомль, Рожище, Ковельського, Горохівського і Старовижівського районів.На урочистому відкритті до учасників звернувся голова Ковельської міськрайонної організації УСВ Афганістану, учасник бойових дій. Він коротко розказав молоді про афганську війну, героїзм наших солдатів та офіцерів, про втрати, які понесла Україна та Ковельщина.Микола Іванович побажав усім, щоб на нашу землю скоріше прийшов мир і наш народ ніколи більше не знав болю втрат на полях битв, а боротьба за перемогу була тільки під час змагань. Він наголосив на важливості займатися спортом, вести здоровий спосіб життя і при необхідності бути готовим стати на захист своєї Батьківщини.В особистому розряді юнаки змагались у 4 вікових групах. Окремо вели боротьбу дівчата. Переможців та призерів змагань нагородили грамотами і медалями від міськрайонної організації УСВ Афганістану. Кубок переможця отримав і капітан команди Ковельської КДЮСШ Дмитро Краснов.

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