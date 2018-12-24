У Ковелі ремонтуватимуть дві дороги до пологового за більш ніж 11 мільйонів
Сьогодні, 19:34
Цього року у Ковелі планують відремонтувати дороги, які ведуть до пологового будинку: на вул. Вітовського та Павлова.
Про це повідомляють у спільноті Ковель Онлайн у Facebook.
На ділянці уже проклали господарсько-фекальну каналізацію. Передбачаються кошти на облаштування мережі водовідведення (дощових та поверхневих вод). Вітовського - 1 млн 371 тис грн., Павлова - 826 тис грн. Лише після цього проведуть асфальтування доріг. На капітальні ремонти вулиць Вітовського та Павлова необхідно 5 млн 400 тис грн та 6 млн грн відповідно. Це повна вартість робіт.
Місто розраховує на співфінансування цих двох об'єктів з обласного бюджету.
Під час прийняття обласного бюджету на 2020 рік, для Ковеля передбачили 9 млн 700 тис грн. Ці кошти буде спрямовано на проведення капітальних ремонтів вулиць Вітовського - 2,7 млн грн, Павлова - 3 млн. грн., а також на реконструкцію вулиці Відродження - 4 млн грн.
Головним розпорядником коштів буде управління капітального будівництва та житлово-комунального господарства.
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Про це повідомляють у спільноті Ковель Онлайн у Facebook.
На ділянці уже проклали господарсько-фекальну каналізацію. Передбачаються кошти на облаштування мережі водовідведення (дощових та поверхневих вод). Вітовського - 1 млн 371 тис грн., Павлова - 826 тис грн. Лише після цього проведуть асфальтування доріг. На капітальні ремонти вулиць Вітовського та Павлова необхідно 5 млн 400 тис грн та 6 млн грн відповідно. Це повна вартість робіт.
Місто розраховує на співфінансування цих двох об'єктів з обласного бюджету.
Під час прийняття обласного бюджету на 2020 рік, для Ковеля передбачили 9 млн 700 тис грн. Ці кошти буде спрямовано на проведення капітальних ремонтів вулиць Вітовського - 2,7 млн грн, Павлова - 3 млн. грн., а також на реконструкцію вулиці Відродження - 4 млн грн.
Головним розпорядником коштів буде управління капітального будівництва та житлово-комунального господарства.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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