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У Ковелі ремонтуватимуть дві дороги до пологового за більш ніж 11 мільйонів

У Ковелі ремонтуватимуть дві дороги до пологового за більш ніж 11 мільйонів
Цього року у Ковелі планують відремонтувати дороги, які ведуть до пологового будинку: на вул. Вітовського та Павлова.

Про це повідомляють у спільноті Ковель Онлайн у Facebook.

На ділянці уже проклали господарсько-фекальну каналізацію. Передбачаються кошти на облаштування мережі водовідведення (дощових та поверхневих вод). Вітовського - 1 млн 371 тис грн., Павлова - 826 тис грн. Лише після цього проведуть асфальтування доріг. На капітальні ремонти вулиць Вітовського та Павлова необхідно 5 млн 400 тис грн та 6 млн грн відповідно. Це повна вартість робіт.

Місто розраховує на співфінансування цих двох об'єктів з обласного бюджету.

Під час прийняття обласного бюджету на 2020 рік, для Ковеля передбачили 9 млн 700 тис грн. Ці кошти буде спрямовано на проведення капітальних ремонтів вулиць Вітовського - 2,7 млн грн, Павлова - 3 млн. грн., а також на реконструкцію вулиці Відродження - 4 млн грн.

Головним розпорядником коштів буде управління капітального будівництва та житлово-комунального господарства.

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Теги: Ковель, дороги, ремонт, пологовий
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