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Волинянин пожартував з поліцейськими, викликавши їх на місце вбивства людини

Волинянин пожартував з поліцейськими, викликавши їх на місце вбивства людини
Волинянину за неправдивий виклик поліції загрожує адміністративна відповідальність.

Так, вночі до Ратнівського відділу поліції надійшло повідомлення від 55-річного жителя села Тур цього ж району про те, що він вбив людину. На місце події одразу ж виїхала слідчо-оперативна група поліції, - пише ГУНП у Волинської області.

Прибувши за вказаною адресою, правоохоронці встановили, що повідомлення про злочин було неправдиве. Його чоловік здійснив умисно заради жарту, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння.

На зловмисника поліцейські склали постанову по справі про адмінправопорушення за ст. 183 Кодексу України та провели профілактичну бесіду.

Санкція статті передбачає штраф до 119 грн.








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Теги: поліція, хибний виклик, жарт
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