Яким буде медичний факультет у СНУ імені Лесі Українки

Цьогоріч у Східноєвропейському національному університеті імені Лесі Українки проведуть перший набір на медичний факультет.Про це йшлося у понеділок, 17 лютого, під час дня депутата у Лесиному виші.Депутаткапоцікавилася, на якій базі сформують факультет, як він функціонуватиме та хто готуватиме майбутніх медиків.«Нині ми керуємося принципом: якщо робимо щось, то робимо добре. Тому якщо ми реалізуємо підготовку медиків, ми зробимо це добре. Торік до нас повернувся– провідний фахівець, доктор медичних наук, один з найкращих морфологів в Україні. Завдяки йому і колективу біологічного факультету вдалося ліцензувати медичну спеціальність. Цього року до нас повернувся– доктор медичних наук, професор», - розповів ректор вишуСвоєю чергою, Вадим Ульянов зауважив, що вся медична освіта побудована з двох частин – медико-біологічної та клінічної.«Щодо першої частини немає ніяких питань. Ми маємо потужний медико-біологічний факультет, що здатен забезпечувати майже половину предметів ліцензійного іспиту. Є потужні фізичний, хімічний, математичний факультети, що також забезпечать і кадрами, і обладнанням підготовку на перших трьох курсах», - відзначив він.За словами Вадима Ульянова, у клінічній частині також не буде прогалин, адже в області функціонують успішні медзаклади на кшталт Волинської обласної клінічної лікарні, Волинський обласний онкологічний диспансер, Волинська обласна психіатрична лікарня №1 та інші, співпраця з якими дозволить готувати вправних лікарів. На сьогодні триває ремонт у приміщеннях, виділених для медичного факультету.