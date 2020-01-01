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Яким буде медичний факультет у СНУ імені Лесі Українки

Яким буде медичний факультет у СНУ імені Лесі Українки
Цьогоріч у Східноєвропейському національному університеті імені Лесі Українки проведуть перший набір на медичний факультет.

Про це йшлося у понеділок, 17 лютого, під час дня депутата у Лесиному виші.

Депутатка Алла Надточій поцікавилася, на якій базі сформують факультет, як він функціонуватиме та хто готуватиме майбутніх медиків.

«Нині ми керуємося принципом: якщо робимо щось, то робимо добре. Тому якщо ми реалізуємо підготовку медиків, ми зробимо це добре. Торік до нас повернувся Пикалюк Василь Степанович – провідний фахівець, доктор медичних наук, один з найкращих морфологів в Україні. Завдяки йому і колективу біологічного факультету вдалося ліцензувати медичну спеціальність. Цього року до нас повернувся Ульянов Вадим Олексiйович – доктор медичних наук, професор», - розповів ректор вишу Анатолій Цьось.

Своєю чергою, Вадим Ульянов зауважив, що вся медична освіта побудована з двох частин – медико-біологічної та клінічної.
Яким буде медичний факультет у СНУ імені Лесі Українки

«Щодо першої частини немає ніяких питань. Ми маємо потужний медико-біологічний факультет, що здатен забезпечувати майже половину предметів ліцензійного іспиту. Є потужні фізичний, хімічний, математичний факультети, що також забезпечать і кадрами, і обладнанням підготовку на перших трьох курсах», - відзначив він.

За словами Вадима Ульянова, у клінічній частині також не буде прогалин, адже в області функціонують успішні медзаклади на кшталт Волинської обласної клінічної лікарні, Волинський обласний онкологічний диспансер, Волинська обласна психіатрична лікарня №1 та інші, співпраця з якими дозволить готувати вправних лікарів. На сьогодні триває ремонт у приміщеннях, виділених для медичного факультету.

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Теги: виш, медики, Луцьк, СНУ
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