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У Луцьку на Волі автомобіль збив 16-річну дівчину. ФОТО

У Луцьку на Волі автомобіль збив 16-річну дівчину. ФОТО
ДТП сталася 17 лютого на проспекті Волі в Луцьку.

Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.

Так, близько 15 години на проспекті Волі біля Волинської обласної бібліотеки для дітей автомобіль KIA збив дівчину, 2004 року народження.

Дівчинка йшла тротуаром, а автомобіль на невеликій швидкості її збив. Зі слів свідків, постраждала отримала перелом ноги. Її госпіталізували у лікарню.

У Луцьку на Волі автомобіль збив 16-річну дівчину. ФОТО
У Луцьку на Волі автомобіль збив 16-річну дівчину. ФОТО
У Луцьку на Волі автомобіль збив 16-річну дівчину. ФОТО
У Луцьку на Волі автомобіль збив 16-річну дівчину. ФОТО

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Теги: Луцьк, аварія, дівчина
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