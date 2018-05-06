У Луцьку на Волі автомобіль збив 16-річну дівчину. ФОТО





Про це Інформаційному агентству Волинські Новини



Так, близько 15 години на проспекті Волі біля Волинської обласної бібліотеки для дітей автомобіль KIA збив дівчину, 2004 року народження.



Дівчинка йшла тротуаром, а автомобіль на невеликій швидкості її збив. Зі слів свідків, постраждала отримала перелом ноги. Її госпіталізували у лікарню.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. ДТП сталася 17 лютого на проспекті Волі в Луцьку.Про це повідомили очевидці.Так, близько 15 години на проспекті Волі біля Волинської обласної бібліотеки для дітей автомобіль KIA збив дівчину, 2004 року народження.Дівчинка йшла тротуаром, а автомобіль на невеликій швидкості її збив. Зі слів свідків, постраждала отримала перелом ноги. Її госпіталізували у лікарню.

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