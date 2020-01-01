Хлопець хотів підкупити волинських патрульних за 200 гривень хабара
Сьогодні, 16:10
Поблизу стаціонарного поста "Вишнів" 28-річний мешканець Черкащини пропонував хабар поліцейським.
Про це повідомляє пресслужба прокуратури у Волинській області.
Удень 31 січня 2020 року поблизу стаціонарного поста "Вишнів" поліцейські роти з обслуговування міста Ковель Управління патрульної поліції зупинили за порушення правил дорожнього руху авто, за кермом якого перебував 28-річний хлопець.
Правоохоронці запросили його у приміщення поста, аби розглянути справу про вчинення ним адміністративного правопорушення – і там водій намагався за 200 гривень залагодити з поліцейськими питання про не притягнення його до відповідальності.
Проте правоохоронці припинили такі його дії та повідомили про злочин в установленому порядку. Згодом водій визнав свою винуватість у пропозиції та наданні неправомірної вигоди службовим особам (кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 369 КК України).
З ним уклали угоду про визнання винуватості, у якій узгодили призначення громадянину покарання у виді штрафу в розмірі 750 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Далі – слово за судом.
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Про це повідомляє пресслужба прокуратури у Волинській області.
Удень 31 січня 2020 року поблизу стаціонарного поста "Вишнів" поліцейські роти з обслуговування міста Ковель Управління патрульної поліції зупинили за порушення правил дорожнього руху авто, за кермом якого перебував 28-річний хлопець.
Правоохоронці запросили його у приміщення поста, аби розглянути справу про вчинення ним адміністративного правопорушення – і там водій намагався за 200 гривень залагодити з поліцейськими питання про не притягнення його до відповідальності.
Проте правоохоронці припинили такі його дії та повідомили про злочин в установленому порядку. Згодом водій визнав свою винуватість у пропозиції та наданні неправомірної вигоди службовим особам (кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 369 КК України).
З ним уклали угоду про визнання винуватості, у якій узгодили призначення громадянину покарання у виді штрафу в розмірі 750 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Далі – слово за судом.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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