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Хлопець хотів підкупити волинських патрульних за 200 гривень хабара

Хлопець хотів підкупити волинських патрульних за 200 гривень хабара
Поблизу стаціонарного поста "Вишнів" 28-річний мешканець Черкащини пропонував хабар поліцейським.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури у Волинській області.

Удень 31 січня 2020 року поблизу стаціонарного поста "Вишнів" поліцейські роти з обслуговування міста Ковель Управління патрульної поліції зупинили за порушення правил дорожнього руху авто, за кермом якого перебував 28-річний хлопець.

Правоохоронці запросили його у приміщення поста, аби розглянути справу про вчинення ним адміністративного правопорушення – і там водій намагався за 200 гривень залагодити з поліцейськими питання про не притягнення його до відповідальності.

Проте правоохоронці припинили такі його дії та повідомили про злочин в установленому порядку. Згодом водій визнав свою винуватість у пропозиції та наданні неправомірної вигоди службовим особам (кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 369 КК України).

З ним уклали угоду про визнання винуватості, у якій узгодили призначення громадянину покарання у виді штрафу в розмірі 750 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Далі – слово за судом.




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Теги: Волинь, патрульна поліція, хабар
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